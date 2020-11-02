Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, если Армения прекратит обстрелы и выведет свои войска из этого региона. Лиш тогда Азербайджан будет готов к дипломатическому решению конфликта.

По его словам, Баку начнет переговоры, если Ереван продемонстрирует желание решить конфликт за столом переговоров.

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— Я много раз говорил, и это моя позиция, если Армения, например, прекратит огонь сегодня и продемонстрирует конструктивную позицию за столом переговоров, если она возьмет на себя конкретное обязательство вывести войска из остальных наших земель, мы готовы остановиться. Военное решение должно перейти на политический уровень, и мы готовы к этому, — сказал Алиев.

Также Ильхам Алиев отметил, что на сегодня действия Армении говорят об обратном. То, что премьер-министр этой страны направляет письма президенту России Владимиру Путину и просит военной помощи — неприемлемо.

Срыв перемирия между Арменией и Азербайджаном

26 октября вступило в силу третье перемирие между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Однако Минобороны Азербайджана почти сразу заявило о срыве достигнутых договоренностей.

Также премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ввод российских миротворцев в зону карабахского конфликта могло бы быть оптимальным решением.

Источник: Report.az