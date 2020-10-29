Журналисты Euronews чудом спаслись во время ракетного обстрела, когда они снимали сюжет в зоне боевых действий за Нагорный Карабах.
Отмечается, что инцидент произошел в районе села Мадагиз, которое перешло под контроль Азербайджана.
На кадрах, которые снял видеорегистратор в авто журналистов, видно, что противотанковая ракета пролетает очень близко над внедорожником.
Вследствие рикошета машина, которая везла журналистов, получила незначительные повреждения, но никто из людей не пострадал.
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32-й день боев за Нагорный Карабах
Уже 32-й день продолжаются бои за Нагорный Карабах между армиями Армении и Азербайджана.
Вчера, 28 октября, Баку обвинил Ереван в убийстве 21 человека и ранении десятков мирных жителей в результате ракетного удара вблизи Нагорного Карабаха.
Армения немедленно опровергла теракт и также обвинила азербайджанские силы в новых смертельных ударах по гражданским районам Карабаха.
Последние нападения произошли, несмотря на договоренность о перемирии, которая была нарушена сразу через несколько минут после вступления в силу.
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