Журналисты Euronews чудом спаслись во время ракетного обстрела, когда они снимали сюжет в зоне боевых действий за Нагорный Карабах.

Отмечается, что инцидент произошел в районе села Мадагиз, которое перешло под контроль Азербайджана.

На кадрах, которые снял видеорегистратор в авто журналистов, видно, что противотанковая ракета пролетает очень близко над внедорожником.

Вследствие рикошета машина, которая везла журналистов, получила незначительные повреждения, но никто из людей не пострадал.

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32-й день боев за Нагорный Карабах

Уже 32-й день продолжаются бои за Нагорный Карабах между армиями Армении и Азербайджана.

Вчера, 28 октября, Баку обвинил Ереван в убийстве 21 человека и ранении десятков мирных жителей в результате ракетного удара вблизи Нагорного Карабаха.

Армения немедленно опровергла теракт и также обвинила азербайджанские силы в новых смертельных ударах по гражданским районам Карабаха.

Последние нападения произошли, несмотря на договоренность о перемирии, которая была нарушена сразу через несколько минут после вступления в силу.

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