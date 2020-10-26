В 6.00 (за киевским временем) 26 октября вступило в силу третьего перемирие между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

Азербайджан почти сразу заявил о срыве достигнутых договоренностей, говорится в заявлении Минобороны страны.

По данным Баку, под обстрел попали подразделения азербайджанской армии близ села Сафиян после 5 мин перемирия.

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Ermənistan yeni atəşkəs rejimini kobud surətdə pozdu Oktyabrın 26-da saat 08.00-dan yeni humanitar atəşkəs rejiminin… Опубліковано Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Неділя, 25 жовтня 2020 р.

Версия Армении

В Минобороны Армении опровергли заявление азербайджанской стороны о нарушении ими перемирия.

Представитель Минобороны Шушан Степанян уточнила, что это азербайджанская армия стреляла по северо-восточных позициях в Карабахе.

Կոպտորեն խախտելով ԱՄՆ-ում ձեռք բերված հումանիտար հրադադարի մասին պայմանավորվածությունը, ադրբեջանական կողմը ժամը 8:45-ի… Опубліковано Shushan Stepanyan Неділя, 25 жовтня 2020 р.

Ситуация в Нагорном Карабахе

Об очередном перемирии между Арменией и Азербайджаном стало известно вечером 25 октября. Договоренности были достигнуты во время визита министров иностранных дел обеих стран в США.

10 октября в Москве Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Однако в тот же день военные ведомства двух стран начали обмениваться обвинениями относительно несоблюдения этих договоренностей.

Источник: Минобороны Азербайджана, Шушан Стапанян