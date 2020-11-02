Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що готовий зупинити бойові дії у Нагірному Карабаху, якщо Вірменія припинить обстріли і виведе свої війська з цього регіону. Лише тоді Азербайджан буде готовий до дипломатичного вирішення конфлікту.

За його словами, Баку розпочне переговори, якщо Єреван продемонструє бажання вирішити конфлікт за столом переговорів.

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– Я багато разів говорив, і це моя позиція, якщо Вірменія, наприклад, припинить вогонь сьогодні і продемонструє конструктивну позицію за столом переговорів, якщо вона візьме на себе конкретне зобов’язання вивести війська з решти наших земель, ми готові зупинитися. Військове рішення повинно перейти на політичний рівень, і ми готові до цього, – сказав Алієв.

Також Ільхам Алієв зазначив, що на сьогодні дії Вірменії говорять про зворотне. Те, що прем’єр-міністр цієї країни надсилає листи президенту Росії Володимиру Путіну та просить військової допомоги є неприйнятним.

Зрив перемир’я між Вірменією та Азербайджаном

26 жовтня набуло чинності третє перемир’я між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабаху. Однак Міноборони Азербайджану майже відразу заявило про зрив досягнутих домовленостей.

Натомість прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що введення російських миротворців в зону карабаського конфлікту могло би бути оптимальним рішенням.

Джерело: Report.az