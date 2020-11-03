Выборы президента США 2020: последние новости

3 ноября американцы сделают окончательное решение, которое определит имя следующего президента США. На этих выборах кандидат от Демократической партии Джо Байден бросил вызов действующему президенту-республиканцу Дональду Трампу.

Учитывая сложную экономическую ситуацию в США и мире в целом, победитель получит не только место в Белом доме, но и ряд вызовов, требующих немедленных решений.

Сейчас социологические опросы показывают, что Байден заручился большей поддержкой, чем Трамп. Однако история показывает нам, что симпатии избирателей не всегда равны победе кандидата.

Так было в 2016 году, когда все предсказывали победу Хиллари Клинтон, но главой США стал Дональд Трамп.

Какие рейтинги у кандидатов

За неделю до выборов Байден опережал Дональда Трампа на 7,6%. На платформе RCP представлены средние данные национальных опросов:

Джо Байден — 51,2%

— 51,2% Дональд Трамп — 43,6%

Такая динамика наблюдалась на протяжении всей предвыборной кампании: демократ лидировал в рейтингах с преимуществом от двух до 10 пунктов в среднем.

Данные государственных соцопросов также показывают преимущество Байдена в 7,9% (53,3% против 45,4% соответственно).

Также аналитический ресурс FiveThirtyEight смоделировал результаты выборов, где Джо Байден побеждает с вероятностью 89 из 100.

Как выбирают президента США

Из-за особенностей избирательной системы США результат выборов определяется не простым большинством голосов, а результатом голосования делегатов от каждого штата — Коллегии выборщиков.

В коллегию входят 538 выборщиков со всех штатов. Чтобы победить, кандидату в президенты необходима поддержка 270 из них. Каждый штат получает то количество голосов, которое пропорционально численности населения: Калифорния — 55, Техас — 38, Флорида — 29 и т. д.

Как голосуют штаты

В США есть штаты, которые годами поддерживают республиканцев или демократов.

Для Трампа это — Алабама, Арканзас, Айдахо, Оклахома, Кентукки, Северная и Южная Дакота, Западная Вирджиния и Вайоминг.

Зато демократ Джо Байден является безоговорочным лидером в своем родном штате Делавэр, а также в Калифорнии, Коннектикуте, Гавайях, Иллинойсе, Массачусетсе, Мэриленде, Нью-Йорке, Вермонте, Вашингтоне, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.

В этих штатах разрыв между оппонентами составляет 25-30%. Но есть регионы, где избиратели поляризованы в своих политических взглядах, поэтому эти штаты становятся ключевыми в голосовании.

Кто победит в ключевых штатах

В 2020 году есть шесть штатов, где нет единогласной поддержки конкретного кандидата. Сейчас социология выглядит так:

Техас — 38 выборщиков (Трамп — 49,5%, Байден — 48,2%);

Огайо — 18 выборщиков (Трамп — 49,5%, Байден — 48,6%);

Айова — 6 выборщиков (Трамп — 49,5%, Байден — 48,5%);

Флорида — 29 выборщиков (Байден — 51%, Трамп — 47,4%);

Северная Каролина — 15 выборщиков (Байден — 50%, Трамп — 48%);

Аризона — 11 выборщиков (Байден — 50,9%, Трамп — 46%);

Джорджия — 16 выборщиков (Байден — 50,4%, Трамп — 47,5%).

Политические беспорядки

Предприятия и розничные магазины в США начали забивать витрины досками и предпринимать другие меры безопасности в ожидании потенциальных беспорядков в день выборов президента или после них.

В Вашингтоне парикмахерские, рестораны, магазины одежды и банки в нескольких кварталах от Белого дома закрыли свои помещения фанерой.

Какая явка на досрочном голосовании

По состоянию на вечер 2 ноября, 69% избирателей уже отдали свой голос — это рекордная явка, приравнивается к 95 млн американцев.

Эксперты прогнозируют, что на выборах 3 ноября свои голоса отдадут значительно больше граждан, чем в 2016 году, когда проголосовали 138 млн граждан. В общем право голоса имеют 250 млн американцев.

Что пишут американские СМИ

CNN более благосклонны к Байдену. Издание пишет, что сейчас США стоят перед самым критическим моментом в своей истории, поскольку американцы будут выбирать между “продолжением разрушительной трансформации” и “созданием нового духа надежды”.

Fox в свою очередь выходит с заголовком: Президентская гонка подходит к счастливому для Байдена завершению — но у Трампа все еще есть шанс.

Автор отмечает, что демократ сейчас очень истощен избирательной кампанией, поэтому Камала Харрис, в случае победы Байдена, достаточно быстро заменит его на должности.

Знаменитый писатель Стивен Кинг в своей колонке для Washington Post пишет: “Я понял, чего хотели сторонники Трампа в 2016, но сейчас не 2016”. Так автор осуждает электоральный авантюризм.

В целом издание Washington Post акцентирует внимание на том, что Трамп прекратил работать над приверженностью “неустойчивых” избирателей и сосредоточился на ядре своего электората.

Колумнист New York Times считает, что главным лейтмотивом нынешней кампании стал страх граждан перед угрозой потерять демократию — и только Байден способен снять эту угрозу.

Издание Politico обеспокоено возможностью массовых беспорядков, если Трамп проиграет выборы. Автор называет 3 ноября судным днем для ультраправых.

Что Трамп и Байден говорят об Украине

Политика администрации Трампа в отношении Украины была действенной лишь в контексте получения Киевом летального оружия и жесткой политики в отношении Северного потока-2, который непосредственно затрагивает энергетические интересы нашей страны.

В то же время Трамп заигрывает с Россией, пытаясь построить экономические отношения.

Байден лучше знает Украину, потому обещает жесткие санкции против России и военную поддержку на Донбассе. Он открыто осуждает Путина и его политику вмешательства в деятельность многих стран.

Он хочет увеличить прямые инвестиции Запада в украинскую экономику и поддерживать энергонезависимость Украины от России, в частности, в вопросе Северного потока-2.

Что кандидаты обещают избирателям

Обещания Трампа:

Разработать вакцину от коронавируса до конца 2020 года;

Обеспечить Америку медикаментами для борьбы с пандемией;

Разработать стратегию действий для будущих пандемий;

Увеличить финансирование полиции и расширить ее ряды;

Усилить уголовную ответственность за нападение на правоохранителей;

Расследовать дела внутреннего терроризма;

Бороться с экстремистами;

Создать 10 млн новых рабочих мест за 10 месяцев и 1 млн малых бизнесов;

Сократить налоги, чтобы простимулировать чистую прибыль и сохранить рабочие места;

Ввести налоговые льготы для товаров, произведенных в США;

Расширить зоны возможностей — программы, позволяющие регионам с низкой доходностью получать налоговые преимущества;

Не заключать федеральных контрактов с компаниями, которые пользуются услугами аутсорсинга в Китае;

Заставить Китай понести полную ответственность за то, что он допустил распространение вируса по миру;

Ввести ограничения на количество разрешенных сроков переизбрания в Конгресс;

Заблокировать возможность иммигрантам получать право на финансовую помощь, пользование услугами системы здравоохранения и бесплатное обучение в колледже;

Покончить с городами-убежищами для переселенцев, чтобы возродить американские округа;

Требовать от новых иммигрантов, чтобы они могли сами себя финансово обеспечивать;

Запустить космические войска, установить постоянное человеческое присутствие США на Луне и послать первую пилотируемую миссию на Марс;

Стереть с лица земли международных террористов, которые угрожают американцам;

Бороться с абортами;

Защитить свободы верующих и религиозных организаций.

Байден обещает:

Удвоить количество передвижных тестовых лабораторий, инвестировать в тест-системы нового поколения;

Создать Комитет по тестированию во время пандемии;

Увеличить количество производимых масок и других индивидуальных средств защиты;

Инвестировать $25 млрд в производство вакцины от коронавируса и разработку плана по ее распространению, который гарантирует, что каждый американец получит бесплатную дозу.

Возобновить сотрудничество с ВОЗ;

Законодательно обязать американцев носить маски в местах массового скопления людей;

Запретить производство и продажу штурмового оружия, а также наладить систему их выкупа у населения со стороны государства;

Ввести жесткий контроль для покупки гражданами оружия;

Усилить дипломатическую роль Соединенных Штатов, вместе с Францией и Германией, в переговорном процессе с РФ;

Поддерживать права ЛГБТК+ сообщества;

Восстановить и защитить процесс натурализации для владельцев грин-карт.

Прекратить финансирование строительства так называемой Стены Трампа на границе с Мексикой и направить эти средства на развитие инфраструктуры;

Создать прозрачную схему получения гражданства США иммигрантами, которые не имеют легального статуса в стране.

Когда станут известны результаты выборов

Подсчет голосов может длиться несколько дней, но обычно становится понятно, кто победил, к утру следующего дня после выборов. Однако в этом году голосуют еще и по почте, поэтому подсчет продлится дольше.

Торжественная церемония присяги и вступления на должность президента США происходит 20 января. Ее проводят публично на ступенях здания Капитолия в Вашингтоне.

День и ночь выборов в США обещают быть напряженными. Американские медиа борются за право первыми объявить имя 46-го президента США, а Трамп традиционно будет поздравлять себя с победой еще до объявления официальных результатов.

София Телишевская