Выборы президента США 2020: последние новости

3 ноября американцы сделают окончательное решение, которое определит имя следующего президента США. На этих выборах кандидат от Демократической партии Джо Байден бросил вызов действующему президенту-республиканцу Дональду Трампу.
Учитывая сложную экономическую ситуацию в США и мире в целом, победитель получит не только место в Белом доме, но и ряд вызовов, требующих немедленных решений.
Сейчас социологические опросы показывают, что Байден заручился большей поддержкой, чем Трамп. Однако история показывает нам, что симпатии избирателей не всегда равны победе кандидата.
Так было в 2016 году, когда все предсказывали победу Хиллари Клинтон, но главой США стал Дональд Трамп.
Какие рейтинги у кандидатов
За неделю до выборов Байден опережал Дональда Трампа на 7,6%. На платформе RCP представлены средние данные национальных опросов:
- Джо Байден — 51,2%
- Дональд Трамп — 43,6%
Такая динамика наблюдалась на протяжении всей предвыборной кампании: демократ лидировал в рейтингах с преимуществом от двух до 10 пунктов в среднем.
Данные государственных соцопросов также показывают преимущество Байдена в 7,9% (53,3% против 45,4% соответственно).
Также аналитический ресурс FiveThirtyEight смоделировал результаты выборов, где Джо Байден побеждает с вероятностью 89 из 100.
Как выбирают президента США
Из-за особенностей избирательной системы США результат выборов определяется не простым большинством голосов, а результатом голосования делегатов от каждого штата — Коллегии выборщиков.
В коллегию входят 538 выборщиков со всех штатов. Чтобы победить, кандидату в президенты необходима поддержка 270 из них. Каждый штат получает то количество голосов, которое пропорционально численности населения: Калифорния — 55, Техас — 38, Флорида — 29 и т. д.
Как голосуют штаты
В США есть штаты, которые годами поддерживают республиканцев или демократов.
Для Трампа это — Алабама, Арканзас, Айдахо, Оклахома, Кентукки, Северная и Южная Дакота, Западная Вирджиния и Вайоминг.
Зато демократ Джо Байден является безоговорочным лидером в своем родном штате Делавэр, а также в Калифорнии, Коннектикуте, Гавайях, Иллинойсе, Массачусетсе, Мэриленде, Нью-Йорке, Вермонте, Вашингтоне, Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.
В этих штатах разрыв между оппонентами составляет 25-30%. Но есть регионы, где избиратели поляризованы в своих политических взглядах, поэтому эти штаты становятся ключевыми в голосовании.
Кто победит в ключевых штатах
В 2020 году есть шесть штатов, где нет единогласной поддержки конкретного кандидата. Сейчас социология выглядит так:
- Техас — 38 выборщиков (Трамп — 49,5%, Байден — 48,2%);
- Огайо — 18 выборщиков (Трамп — 49,5%, Байден — 48,6%);
- Айова — 6 выборщиков (Трамп — 49,5%, Байден — 48,5%);
- Флорида — 29 выборщиков (Байден — 51%, Трамп — 47,4%);
- Северная Каролина — 15 выборщиков (Байден — 50%, Трамп — 48%);
- Аризона — 11 выборщиков (Байден — 50,9%, Трамп — 46%);
- Джорджия — 16 выборщиков (Байден — 50,4%, Трамп — 47,5%).
Политические беспорядки
Предприятия и розничные магазины в США начали забивать витрины досками и предпринимать другие меры безопасности в ожидании потенциальных беспорядков в день выборов президента или после них.
В Вашингтоне парикмахерские, рестораны, магазины одежды и банки в нескольких кварталах от Белого дома закрыли свои помещения фанерой.
Какая явка на досрочном голосовании
По состоянию на вечер 2 ноября, 69% избирателей уже отдали свой голос — это рекордная явка, приравнивается к 95 млн американцев.
Эксперты прогнозируют, что на выборах 3 ноября свои голоса отдадут значительно больше граждан, чем в 2016 году, когда проголосовали 138 млн граждан. В общем право голоса имеют 250 млн американцев.
Что пишут американские СМИ
CNN более благосклонны к Байдену. Издание пишет, что сейчас США стоят перед самым критическим моментом в своей истории, поскольку американцы будут выбирать между “продолжением разрушительной трансформации” и “созданием нового духа надежды”.
Fox в свою очередь выходит с заголовком: Президентская гонка подходит к счастливому для Байдена завершению — но у Трампа все еще есть шанс.
Автор отмечает, что демократ сейчас очень истощен избирательной кампанией, поэтому Камала Харрис, в случае победы Байдена, достаточно быстро заменит его на должности.Читайте: Выборы в США: как Трамп и Байден ведут борьбу за "колеблющиеся" штаты Третья попытка и первая женщина: почему Байден выбрал Харрис кандидатом в вице-президенты Щенок Путина и сын-коррупционер: дебаты Трампа и Байдена превратились в хаос
Знаменитый писатель Стивен Кинг в своей колонке для Washington Post пишет: “Я понял, чего хотели сторонники Трампа в 2016, но сейчас не 2016”. Так автор осуждает электоральный авантюризм.
В целом издание Washington Post акцентирует внимание на том, что Трамп прекратил работать над приверженностью “неустойчивых” избирателей и сосредоточился на ядре своего электората.
Колумнист New York Times считает, что главным лейтмотивом нынешней кампании стал страх граждан перед угрозой потерять демократию — и только Байден способен снять эту угрозу.
Издание Politico обеспокоено возможностью массовых беспорядков, если Трамп проиграет выборы. Автор называет 3 ноября судным днем для ультраправых.
Что Трамп и Байден говорят об Украине
Политика администрации Трампа в отношении Украины была действенной лишь в контексте получения Киевом летального оружия и жесткой политики в отношении Северного потока-2, который непосредственно затрагивает энергетические интересы нашей страны.
В то же время Трамп заигрывает с Россией, пытаясь построить экономические отношения.
Байден лучше знает Украину, потому обещает жесткие санкции против России и военную поддержку на Донбассе. Он открыто осуждает Путина и его политику вмешательства в деятельность многих стран.
Он хочет увеличить прямые инвестиции Запада в украинскую экономику и поддерживать энергонезависимость Украины от России, в частности, в вопросе Северного потока-2.
Что кандидаты обещают избирателям
Обещания Трампа:
- Разработать вакцину от коронавируса до конца 2020 года;
- Обеспечить Америку медикаментами для борьбы с пандемией;
- Разработать стратегию действий для будущих пандемий;
- Увеличить финансирование полиции и расширить ее ряды;
- Усилить уголовную ответственность за нападение на правоохранителей;
- Расследовать дела внутреннего терроризма;
- Бороться с экстремистами;
- Создать 10 млн новых рабочих мест за 10 месяцев и 1 млн малых бизнесов;
- Сократить налоги, чтобы простимулировать чистую прибыль и сохранить рабочие места;
- Ввести налоговые льготы для товаров, произведенных в США;
- Расширить зоны возможностей — программы, позволяющие регионам с низкой доходностью получать налоговые преимущества;
- Не заключать федеральных контрактов с компаниями, которые пользуются услугами аутсорсинга в Китае;
- Заставить Китай понести полную ответственность за то, что он допустил распространение вируса по миру;
- Ввести ограничения на количество разрешенных сроков переизбрания в Конгресс;
- Заблокировать возможность иммигрантам получать право на финансовую помощь, пользование услугами системы здравоохранения и бесплатное обучение в колледже;
- Покончить с городами-убежищами для переселенцев, чтобы возродить американские округа;
- Требовать от новых иммигрантов, чтобы они могли сами себя финансово обеспечивать;
- Запустить космические войска, установить постоянное человеческое присутствие США на Луне и послать первую пилотируемую миссию на Марс;
- Стереть с лица земли международных террористов, которые угрожают американцам;
- Бороться с абортами;
- Защитить свободы верующих и религиозных организаций.
Байден обещает:
- Удвоить количество передвижных тестовых лабораторий, инвестировать в тест-системы нового поколения;
- Создать Комитет по тестированию во время пандемии;
- Увеличить количество производимых масок и других индивидуальных средств защиты;
- Инвестировать $25 млрд в производство вакцины от коронавируса и разработку плана по ее распространению, который гарантирует, что каждый американец получит бесплатную дозу.
- Возобновить сотрудничество с ВОЗ;
- Законодательно обязать американцев носить маски в местах массового скопления людей;
- Запретить производство и продажу штурмового оружия, а также наладить систему их выкупа у населения со стороны государства;
- Ввести жесткий контроль для покупки гражданами оружия;
- Усилить дипломатическую роль Соединенных Штатов, вместе с Францией и Германией, в переговорном процессе с РФ;
- Поддерживать права ЛГБТК+ сообщества;
- Восстановить и защитить процесс натурализации для владельцев грин-карт.
- Прекратить финансирование строительства так называемой Стены Трампа на границе с Мексикой и направить эти средства на развитие инфраструктуры;
- Создать прозрачную схему получения гражданства США иммигрантами, которые не имеют легального статуса в стране.
Когда станут известны результаты выборов
Подсчет голосов может длиться несколько дней, но обычно становится понятно, кто победил, к утру следующего дня после выборов. Однако в этом году голосуют еще и по почте, поэтому подсчет продлится дольше.
Торжественная церемония присяги и вступления на должность президента США происходит 20 января. Ее проводят публично на ступенях здания Капитолия в Вашингтоне.
День и ночь выборов в США обещают быть напряженными. Американские медиа борются за право первыми объявить имя 46-го президента США, а Трамп традиционно будет поздравлять себя с победой еще до объявления официальных результатов.
София Телишевская