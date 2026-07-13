Многие украинцы пользуются веб-порталом Пенсионного фонда, однако не все знают, что большинство тех же услуг доступно и через мобильное приложение ПФУ.

В нем можно просматривать свои данные, подавать заявления, получать необходимую информацию без посещения сервисных центров.

Приложение ПФУ Украины пригодится и тогда, когда личный визит в сервисный центр все же необходим. В последнее время из-за значительной нагрузки в отделениях Пенсионного фонда образуются очереди.

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Чтобы не тратить время на ожидание, следует заранее выбрать дату и время приема через приложение Пенсионного фонда Украины.

Как записаться в электронную очередь в Пенсионный фонд, читайте в нашем материале.

Приложение ПФУ: как записаться на прием

Для записи на прием в ПФУ сначала откройте мобильное приложение ПФУ и авторизуйтесь любым удобным способом. Это можно сделать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія.Підпис или ID. GOV.UA.

Инструкция, как записаться на прием в ПФУ:

После входа нажмите в нижней части экрана вкладку В ПФУ , а в открывшемся меню выберите сервис Записаться на прием . В следующем окне нажмите Записаться на прием еще раз .

, а в открывшемся меню выберите сервис . В следующем окне нажмите . Далее следует указать орган Пенсионного фонда, сервисный центр, тему обращения и желаемую дату визита. После этого нажмите Загрузить расписание для просмотра доступных часов приема.

для просмотра доступных часов приема. Из предложенных вариантов выберите удобный день и время, а затем подтвердите запись, нажав кнопку Подтвердить запись .

. После обработки запроса информация о записи появится в разделе Запись на прием, Мои записи на прием. При необходимости талон можно сохранить на телефон сразу же, нажав кнопку Сохранить талон. Подробности смотрите в карусели на фото.

Что можно сделать через приложение Пенсионного фонда

Если вы еще не пользовались приложением Пенсионного фонда Украины, следует обратить на него внимание. Это официальный мобильный сервис, помогающий получать большинство услуг ПФУ прямо со смартфона. Скачать его можно бесплатно на телефон с Android или iPhone.

Через мобильное приложение ПФУ можно быстро проверить свой страховой стаж, просмотреть информацию о пенсии, субсидии, льготах или других социальных выплатах.

Также не нужно каждый раз идти в отделение, если необходимо подать заявление, заказать справку или уведомить Пенсионный фонд об изменении личных данных или банковских реквизитов. Все это можно сделать онлайн.

Более того, приложение ПФУ Украины позволяет:

следить за статусом своих обращений;

получать уведомления о принятых решениях;

записываться на видеоконсультацию;

заранее выбирать дату и время личного приема в сервисном центре.

Воспользоваться сервисом достаточно просто. Меню понятное, поэтому даже люди, не очень хорошо владеющие современными технологиями, обычно быстро находят нужную услугу.

Пенсионный фонд Украины работает с 2019 года. С этого времени его возможности постоянно расширяют, а количество пользователей растет.

По данным Пенсионного фонда, приложением уже активно пользуются более 1,7 млн украинцев, ведь он позволяет решить многие вопросы без лишних поездок и очередей.

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