Силы беспилотных систем в ночь на 13 июля нанесли масштабные удары по российской морской логистике. Под атакой оказались 15 судов так называемого теневого флота РФ, используемого для перевозки нефти и других грузов в обход международных санкций.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем (СБС) Роберт Мадяр Бровди.

Удары по “теневому флоту” РФ

По его данным, украинские дроны поразили семь танкеров, пять сухогрузов, один паром и два буксира. Всего за период с 6 по 13 июля Силы беспилотных систем нанесли результативные удары уже по 105 российским плавсредствам.

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Кроме этого, продолжаются атаки на перевалочную инфраструктуру оккупированного Крыма. Сообщается, что объекты на полуострове находятся под ударами каждую ночь. Из-за этого движение по Керченскому проливу приостановлено, а выгрузка грузов сведена к минимуму.

Также на протяжении 12-13 июля украинские беспилотники нанесли удары по энергетической инфраструктуре на временно оккупированных территориях. Поражены девять энергоузлов и подстанций разной мощности, а также стратегический пункт перетока электроэнергии энергомоста Кубань – Крым. Отмечается, что по этому объекту нанесли повторный удар менее чем через 48 часов.

Кроме того, под атаками оказались четыре элемента российской противовоздушной обороны. По сообщению Мадяра, уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф, комплекс Тор и две радиолокационные станции.

Командующий также сообщил, что только за минувшие сутки дроны в тактической глубине по всей линии фронта отработали по 1 725 целям. В результате ликвидировано 418 российских военных.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 601-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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