Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что формирование правительства в Украине – это внутреннее дело государства.

Об этом она сказала перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Каллас об отставке правительства Украины

Накануне президент Владимир Зеленский анонсировал масштабные кадровые изменения в правительстве и правоохранительных органах. Это связано с переходом Украины на новую политическую стратегию и усилением ключевых внешних и внутренних направлений.

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Кайя Каллас подчеркнула, что формирование правительства — это внутреннее политическое дело каждой страны.

— Для нас, конечно, важно иметь собеседников, чтобы мы могли продолжать работу. Для нас также важно, чтобы работа с реформами продолжалась, потому что мы также хотим продвигать повестку дня расширения, и поэтому нам нужно видеть, что Украина проводит реформы со своей стороны, – пояснила Каллас.

Напомним, что глава правительства Юлия Свириденко подтвердила, что уйдет с поста премьера.

Как сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк, кандидатами на премьерский пост могут быть действующий министр энергетики Денис Шмыгаль, министр обороны Михаил Федоров, городской глава Харькова Игорь Терехов и председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.

Агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источники сообщало, что посол Украины в США Ольга Стефанишина покинет дипломатическую службу по собственному желанию. А во время общения Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером.

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