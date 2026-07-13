Внутреннее дело Украины: Каллас прокомментировала будущие кадровые изменения в правительстве
- Кая Каллас назвала формирование правительства внутренним делом Украины.
- В ЕС отметили важность продолжения реформ.
- Брюссель рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с украинскими властями.
Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что формирование правительства в Украине – это внутреннее дело государства.
Об этом она сказала перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.
Каллас об отставке правительства Украины
Накануне президент Владимир Зеленский анонсировал масштабные кадровые изменения в правительстве и правоохранительных органах. Это связано с переходом Украины на новую политическую стратегию и усилением ключевых внешних и внутренних направлений.
Кайя Каллас подчеркнула, что формирование правительства — это внутреннее политическое дело каждой страны.
— Для нас, конечно, важно иметь собеседников, чтобы мы могли продолжать работу. Для нас также важно, чтобы работа с реформами продолжалась, потому что мы также хотим продвигать повестку дня расширения, и поэтому нам нужно видеть, что Украина проводит реформы со своей стороны, – пояснила Каллас.
Напомним, что глава правительства Юлия Свириденко подтвердила, что уйдет с поста премьера.
Как сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк, кандидатами на премьерский пост могут быть действующий министр энергетики Денис Шмыгаль, министр обороны Михаил Федоров, городской глава Харькова Игорь Терехов и председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.
Агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на источники сообщало, что посол Украины в США Ольга Стефанишина покинет дипломатическую службу по собственному желанию. А во время общения Зеленский предложил Юлии Свириденко возглавить новое важное направление в отношениях с ключевым партнером.