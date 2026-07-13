Патрульные катера, авиабаза, паромы: СБУ за ночь поразила более 10 объектов в РФ и Крыму
- В минувшую ночь Служба безопасности Украины провела масштабную спецоперацию, поразив более 10 военных, логистических и топливных объектов в РФ и оккупированном Крыму.
- Под удары беспилотников попали катера Мангуст, четыре автомобильных парома, радиолокационные станции, а также нефтебаза на Ставрополье в 600 км от границы.
Служба безопасности Украины поразила более 10 военных, логистических и топливных объектов на территории России и во временно оккупированном Крыму в минувшую ночь.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Поражение военных, логистических и топливных объектов РФ
По информации СБУ, в результате масштабной специальной операции удалось одновременно нанести удары по ряду военных, логистических и топливных объектов России.
В частности, под атаку попали два патрульных катера проекта 12150 Мангуст в акватории Черного моря.
Беспилотники СБУ поразили ангары с военной техникой и специальным оборудованием на авиабазе Багерово на временно оккупированной территории Крыма.
Под удары попали три стационарные радиолокационные станции, которые российские войска использовали для обнаружения безэкипажных катеров и ударных беспилотников.
Кроме того, СБУ поразила беспилотниками автомобильные паромы Ейск и Мария на паромном терминале Крым в Керчи.
В то же время удалось успешно атаковать автомобильные паромы Лаврентий и Панагия, а также три резервуара комплекса перегрузки нефтепродуктов в порту Кавказ.
Также под атаку беспилотников СБУ попал резервуарный парк нефтебазы, расположенный в населенном пункте Вязники Ставропольского края России. Расстояние от государственной границы Украины составляет около 600 км.
Как утверждают в СБУ, одновременное поражение десятков целей в разных отдаленных локациях за одну ночь свидетельствует о том, что удается наращивать масштаб дальнобойных спецопераций на территории РФ.