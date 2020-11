Полиция Лос-Анджелеса задержала около 40 человек, которые блокировали железнодорожные пути.

Протесты возникли в ночь выборов президента США, сообщает полиция города.

30 человек были оштрафованы за пребывание на железнодорожном перекрестке. Еще 10 задержаны.

Читайте: Выборы в США: голосование закончилось во всех штатах

UPDATE: Approximately 30 individuals were cited for being in the intersection. Approximately 40 individuals were arrested for blocking the train tracks and failing to disperse after an unlawful assembly was declared. This is preliminary information and subject to change. pic.twitter.com/io1hbsyNd1

Due to a large and unruly crowd, the LAPD has declared an unlawful assembly & issued a dispersal order at 18th Street & Figueroa. At this time, anyone in the area is to leave immediately and follow all orders from any police officer. This area is now closed. pic.twitter.com/Wj6ztlFIPJ

— LAPD HQ (@LAPDHQ) November 4, 2020