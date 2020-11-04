Полиция Лос-Анджелеса задержала около 40 человек, которые блокировали железнодорожные пути.

Протесты возникли в ночь выборов президента США, сообщает полиция города.

30 человек были оштрафованы за пребывание на железнодорожном перекрестке. Еще 10 задержаны.

Читайте: Выборы в США: голосование закончилось во всех штатах

— Примерно 40 человек были задержаны за блокирование железнодорожных путей и отказ разойтись после того, как было объявлено о незаконных сборах, — говорится в сообщении.

UPDATE: Approximately 30 individuals were cited for being in the intersection. Approximately 40 individuals were arrested for blocking the train tracks and failing to disperse after an unlawful assembly was declared. This is preliminary information and subject to change. pic.twitter.com/io1hbsyNd1 — LAPD HQ (@LAPDHQ) November 4, 2020

Due to a large and unruly crowd, the LAPD has declared an unlawful assembly & issued a dispersal order at 18th Street & Figueroa. At this time, anyone in the area is to leave immediately and follow all orders from any police officer. This area is now closed. pic.twitter.com/Wj6ztlFIPJ — LAPD HQ (@LAPDHQ) November 4, 2020

Люди отказывались разойтись, несколько протестующих бросали в сторону полицейских бутылки с водой.

Протесты в США

В американском городе Сиэтл возникли протесты из-за выборов президента США. Полиция перекрыла движение на некоторых дорогах и задержала несколько человек.

Вечером по городу шли две группы участников акций. Одна из групп начала размещать строить баррикады, сообщили в полиции страны.

Источник: MILITARY VANGUARD, LAPD