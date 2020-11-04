PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Протесты после выборов в США: в Лос-Анджелесе перекрыли железнодорожные пути

Полиция Лос-Анджелеса задержала около 40 человек, которые блокировали железнодорожные пути.

Протесты возникли в ночь выборов президента США, сообщает полиция города.

30 человек были оштрафованы за пребывание на железнодорожном перекрестке. Еще 10 задержаны.

Читайте: Выборы в США: голосование закончилось во всех штатах

— Примерно 40 человек были задержаны за блокирование железнодорожных путей и отказ разойтись после того, как было объявлено о незаконных сборах, — говорится в сообщении.

Люди отказывались разойтись, несколько протестующих бросали в сторону полицейских бутылки с водой.

Протесты в США

В американском городе Сиэтл возникли протесты из-за выборов президента США. Полиция перекрыла движение на некоторых дорогах и задержала несколько человек.

Вечером по городу шли две группы участников акций. Одна из групп начала размещать строить баррикады, сообщили в полиции страны.

Источник: MILITARY VANGUARD, LAPD

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка