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Протести після виборів у США: у Лос-Анджелесі перекрили залізничні колії

Поліція Лос-Анджелеса затримала 40 осіб, які блокували залізничні колії.

Протести виникли у ніч виборів президента США, повідомляє поліція міста.

30 осіб були оштрафовані за перебування на залізничному перехресті. Ще 10 затримані.

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– Приблизно 40 осіб були затримані за блокування залізничних шляхів і відмову розійтися після того, як було оголошено про незаконні збори, – йдеться в повідомленні.

Люди відмовлялися розійтися, кілька протестувальників кидали в бік поліцейських пляшки з водою.

Протести у США

У американському місті Сіетл виникли протести через вибори президента США. Поліція перекрила рух на деяких дорогах і затримала кілька людей.

Ввечері по місту йшли дві групи учасників акцій. Одна з груп почала розміщувати будувати барикади, повідомили у поліції країни.

Джерело: MILITARY VANGUARD, LAPD

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