Поліція Лос-Анджелеса затримала 40 осіб, які блокували залізничні колії.

Протести виникли у ніч виборів президента США, повідомляє поліція міста.

30 осіб були оштрафовані за перебування на залізничному перехресті. Ще 10 затримані.

UPDATE: Approximately 30 individuals were cited for being in the intersection. Approximately 40 individuals were arrested for blocking the train tracks and failing to disperse after an unlawful assembly was declared. This is preliminary information and subject to change. pic.twitter.com/io1hbsyNd1

Due to a large and unruly crowd, the LAPD has declared an unlawful assembly & issued a dispersal order at 18th Street & Figueroa. At this time, anyone in the area is to leave immediately and follow all orders from any police officer. This area is now closed. pic.twitter.com/Wj6ztlFIPJ

— LAPD HQ (@LAPDHQ) November 4, 2020