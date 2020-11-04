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Факты / Мир

В США протесты после выборов: в Сиэтле люди перекрывают улицы, есть задержанные

В американском городе Сиэтл возникли протесты из-за выборов президента США. Полиция перекрыла движение на некоторых дорогах и задержала несколько человек.

Вечером по городу шли две группы участников акций. Одна из групп начала размещать строить баррикады, сообщили в полиции страны.

— Задержаны одного человека. Одна из группы остановилась на пересечении улиц Мерсер и Уэстлейк, блокируя дорожное движение. Полицейские задержали водителя, связанного с протестом, — говорится в сообщении.

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Также полицейские заявили, что задержали еще одного мужчину, который бил по паркомату молотком.

Выборы в США

В США закончилось голосование на выборах президента США. Избирательные участки закрылись.

Последними завершили избирательный процесс Гавайи и Аляска.

Предварительные результаты указывают на то, что большинство голосов избирателей набрал демократ Джо Байден.

Источник: Seattle Police Dept

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