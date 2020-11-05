Чем запомнились выборы в США 2020

На выборах президента США 2020 Джо Байден и Дональд Трамп идут достаточно ровно. И до сих пор у каждого из них остается возможность возглавить страну.

Байдену уже удалось перетянуть на свою сторону один из штатов и сейчас ему не хватает совсем немного, чтобы объявить о победе.

Эти выборы главы США — как никогда напряжены. Каждый кандидат верит в свою победу и делает все, чтобы доказать, что именно он должен стать следующим главой государства.

Факты ICTV рассказывают, чем запомнятся выборы президента США 2020 всему миру.

Неопределенные кандидаты

То, что Трамп будет баллотироваться на второй срок было ясно еще задолго до первых праймериз. Его действия на посту президента США помогли закрепиться как лидеру и главному лицу Республиканской партии.

Кроме того, сторонники Трампа только укрепили веру в то, что представитель республиканцев движет страну в правильном направлении.

В то же время силы демократов остались без лидера после поражения Хиллари Клинтон на выборах 2016 года. Поэтому в течение длительного времени было непонятно, кого политическая сила выдвинет своим кандидатом.

Долгое время ходили слухи о том, что Демократическая партия склоняется к тому, чтобы выдвинуть Берни Сандерса, который известен своей приверженностью к демократическому социализму, или миллиардера и владельца агентства Bloomberg Майкла Блумберга.

Но оба неожиданно выбыли из гонки. Поэтому единственным кандидатом с реальным шансом на победу остался Джо Байден, которого и выдвинули от демократов.

Разделение общества

Из-за пандемии коронавируса кандидатам приходилось адаптировать свои предвыборные кампании к новым реалиям, из-за чего часто отменяли встречи с гражданам, чтобы не подвергать всех опасности.

В то же время увеличилось использование телевидения и соцсетей, как инструментов связи с избирателями.

Кандидаты пропагандировали два различных подхода к развитию Соединенных Штатов и позиции, которую они должны занимать на мировой арене.

— То, что делал Трамп, отличалось не только от действий демократов, но и республиканцев. Его позиция заключается в том, что Соединенные Штаты должны сделать шаг назад от мирового лидерства. Джо Байден поддерживает мнение обеих партий о том, что США нужно играть мощную роль на мировой арене. Это хорошо для нас и существенно для всего мира, — рассказывает демократический стратег Крис Клапетина.

Американские политологи часто говорили о том, что оба кандидата имеют значительную поддержку от своих сторонников, поэтому выборы будут проходить в атмосфере чрезвычайной конкуренции.

Их слова оправдались и мы увидели, как в некоторых штатах за 1% подсчитанных голосов ситуация кардинально менялась в пользу Байдена или Трампа.

Просто заткнись

Дебаты для обоих кандидатов на пост президента США стали по меньшей мере интересными. Всего должно быть три раунда, но состоялось два.

Все знают, что Трамп — человек достаточно эксцентричный и всегда стремится обратить на себя внимание. Но во время первых дебатов он превзошел себя.

Кандидат в президенты неоднократно перебивал своего оппонента, когда тот пытался что-то объяснить. Конечно, и Байден иногда перебивал Трампа, но последний делал это гораздо чаще.

Дошло до того, что сорвался даже модератор дискуссии. А на следующие дебаты кандидатам в президенты выключали микрофоны, когда была не их очередь говорить.

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Такое поведение, скорее всего, было связано с тем, что большинство граждан определились с выбором. Неопределившихся пытались переманить на свою сторону, показав, что “оппонент хуже меня”.

— Мы не видим, чтобы люди меняли свое мнение (касательно кандидатов, — Ред.) во время хода предвыборной кампании, ведь обе партии имеют сильную поддержку со стороны своих сторонников, — говорил перед дебатами Доцент кафедры политологии Университета штата Мичиган Корвин Смидт.

Вторые дебаты пришлось отменить из-за того, что Трамп недавно переболел коронавирусом. Хотя на момент проведения дебатов глава государства уже не мог никого заразить, их все же отменили.

Третьи дебаты провели в более спокойной обстановке благодаря тому, что участникам выключали микрофоны. Но их риторика не сильно изменилась. Они пытались втоптать друг друга в грязь.

Байден неоднократно критиковал главу государства за то, что тот не платил налоги, а также его заявления о том, что США скоро преодолеют коронавирус.

— Это говорит человек, который говорил, что пандемия завершится к Пасхе. Тот же человек, который сказал: Не волнуйтесь, пандемия завершится до начала лета. Нас ждет очень мрачная зима, а у него (Трампа, — Ред.) нет плана, — заявил кандидат от демократов.

Трамп обращал внимание на то, что Байден будет бороться против нефтяной промышленности. И что из-за этого такие штаты, как Техас и Пенсильвания ждут значительные экономические потери.

В общем действующий глава государства не надеется, что при президентстве представителя демократов экономика сможет расцвести.

— Если его (Байдена, — Ред.) изберут президентом Соединенных Штатов, то фондовый рынок потерпит крах, — сказал Трамп.

Фальстарт президентства

Согласно информации ОБСЕ, выборы в Соединенных Штатах были конкурентными и хорошо организованными, однако с напряженной риторикой, которая так и не утихла после дебатов.

В общем, можно сказать, что выборы были демократическими и большинство людей смогли использовать избирательное право.

Но после начала подсчета голосов Байден и Трамп вновь активизировали “грязную игру”. Во время брифинга в Белом доме глава США заявил, что он уже победил на выборах, хотя голоса еще подсчитывали.

Его твит об уверенной победе на выборах пометили как содержащий противоречивый контент.

Второй раз Трамп “проснулся”, когда голоса начали смещаться в пользу Байдена.

— Вчера вечером я был лидером в ряде ключевых штатов, контролируемых демократами. Затем это преимущество магическим образом стало исчезать из-за того, что подсчитывали голоса из каких-то странных ящиков для голосования. Очень странно, — написал президент США.

Байден хранил более нейтральную позицию, сначала заявив, что необходимо дождаться подсчета всех голосов.

— Мы считаем, что мы на пути к победе на этих выборах. Это еще не конец, пока не будут подсчитаны все голоса. Не мое дело и не дело Дональда Трампа объявлять победителя на этих выборах, — сказал кандидат.

Однако уже вечером 4 ноября Байден начал уверенно заявлять, что победа будет за ним. Он не объявлял о своей победе напрямую, но говорил о том, что возьмет первенство в достаточном количестве штатов, чтобы стать президентом США.

Но оба кандидата демонстрируют слишком большую уверенность в победе.

Победа в один штат

Даже несмотря на значительное лидерство Байдена (264 голоса выборщиков против 214 и 243 против 214 по разным источникам), пока тяжело сказать, кто станет главой Соединенных Штатов на следующие четыре года.

Кандидату от демократов удалось изменить ситуацию в свою пользу, выиграв лишь один штат, который до последних часов подсчета доставался Трампу — Мичиган.

Если расклад сил не изменится, то Байден победит на выборах с результатом ровно в 270 голосов выборщиков. Однако для этого ему необходимо взять Неваду.

Сейчас разрыв в этом штате составляет около 0,7%, что делает вполне вероятной победу любого кандидата.

Ожидается, что предварительные результаты голосования в Неваде объявят уже 5 ноября. Но даже это не поставит точку в противостоянии Трампа и Байдена.

Действующий президент США будет добиваться пересчета голосов, ведь не верит в то, что мог проиграть и говорит о том, что демократы подтасовали результаты в ключевых штатах.

Однако после заключения ОБСЕ ему вряд ли удастся добиться пересчета голосов где-то, кроме Висконсина и Невады, где отставание менее, чем в 1% голосов.

То же самое может сделать и Байден, но в Джорджии, где сейчас побеждает Трамп.

В общем, выборы президента США в 2020 году запомнятся многим как невероятно близкое соревнование. Но пока всему миру нужно еще немного подождать, чтобы узнать, кто будет вести Соединенные Штаты.

Владислав Бомбела