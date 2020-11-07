Джо Байден — биография кандидата в президенты США

В начале 1970-х демократ Джо Байден считался новой надеждой американской политики, а потом пережил череду личных трагедий, две провальные президентские кампании, восемь лет вице-президентства в тени Барака Обамы и вот он снова борется за место в Белом доме.

Джозеф Байден родился 20 ноября 1942 года в Пенсильвании, в католической семье выходцев из Северной Ирландии.

Вера имеет важнейшее значение для его мироощущения, в своих выступлениях он нередко цитирует библейские отрывки. Свою кампанию за право номинироваться в президенты от Демократической партии Байден назвал битвой за душу нации.

— В случае победы он станет вторым после Джона Кеннеди президентом-католиком в истории США.

В возрасте 10 лет его семья переехала в штат Делавэр. После окончания колледжа Байден поступил в университет Делавэра, где получил диплом по истории и политологии. Спустя три года защитил степень доктора права в Сиракузском университете.

В 1972 году 29-летний член Демократической партии Джо Байден стал одним из самых молодых сенаторов в американской истории.

Уже через несколько недель у него случилась личная трагедия — в декабре 1972 года жена Нейлия и 13-месячная дочь погибли в автокатастрофе. Двое сыновей получили тяжелые травмы, но выжили.

Сам Байден не раз заявлял, что готов уйти в отставку, если работа будет отнимать слишком много времени:

— Избиратели всегда смогут найти другого сенатора, но мои дети не смогут найти другого отца.

В 1977 году Байден женился на Джил Трейси Джейкобс, которая возглавляет общество борьбы с раком груди. У них родилась дочь Эшли Блейзер. Она работает социальным работником в Департаменте семьи и молодежи в Дэлавере.

В 2015 году старший сын политика Бо Байден скончался от рака головного мозга на 47 году жизни.

Выборы президента США

Первый раз о намерении Джо Байдена побороться за пост президента США заговорили в 2008 году. Джо хотел побороться за выдвижение своей кандидатуры от демократов, но уже в начале 2009-го снялся с праймериз.

В итоге кандидатом от демократов стал Барак Обама, который предложил Байдену пост вице-президента.

После прихода к власти Дональда Трампа Байдена на его посту сменил Майк Пенс. В это время Байден начал преподавать международную дипломатию в университете Пенсильвании.

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Ситуация изменилась в 2019 году. Байден вошел в число претендентов на то, чтобы представлять демократов на выборах президента. В августе 2020 года на общенациональном съезде Демпартии его утвердили кандидатом.

В случае победы 77-летний Джо Байден может стать самым старым президентом в истории.

Бывшего вице-президента упрекают в непостоянстве касательно принимаемых решений. Так, в 2002 году Байден был в числе тех, кто поддержал вторжение США в Ирак, но, став вице-президентом в администрации Барака Обамы, неожиданно изменил точку зрения и выступил против войны.

В середине 2000-х годов сенатор также выступал против однополых браков, но уже в середине 2010-х годов он провел первую свадебную церемонию. Это было бракосочетание гей-пары, работавшей в Белом доме.

Как Байден относится к Украине

Байден обещает жесткие санкции против России и военную поддержку на Донбассе. Он открыто осуждает Путина и его политику вмешательства в деятельность многих стран.

Он хочет увеличить прямые инвестиции Запада в украинскую экономику и поддерживать энергонезависимость Украины от России, в частности, в вопросе Северного потока-2.

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Когда будут результаты выборов 2020

Не стоит делать преждевременных выводов, ведь окончательные результаты выборов будут известны в январе 2021 года. Поскольку 14 декабря 2020 года будет голосовать коллегия выборщиков, а в январе их голоса подсчитает Конгресс.

Торжественная церемония присяги и вступления на должность президента США происходит 20 января. Ее проводят публично на ступенях здания Капитолия в Вашингтоне.