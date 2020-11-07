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Факты / Мир

Беларусь стала ядерной державой — Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал запуск Белорусской атомной электростанции историческим событием для страны.

7 ноября в Беларуси подключили первый энергоблок Белорусской атомной станции в объединенной энергосистемы страны.

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— Все так обыденно, как метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой, — заявил Лукашенко.

Белорусская атомная станция

Россия строит АЭС для Беларуси в городе Островец Гродненской области с 2011 года. За основу взяли проект ВВЭР-1200.

Станция будет иметь два энергоблока мощностью 1200 МВт каждый.

Лукашенко: Беларусь стала ядерной державой после открытия АЭС

Физический пуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа. Его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Введение в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.

Сейчас в мире 31 страна построила атомные электростанции.

Ядерное хранилище в Украине

Украина получит собственное ядерное хранилище для АЭС. У нас действуют четыре атомные электростанции, но хранилище для отработанного топлива из них имеет только одна Запорожская.

Остальные в течение десятилетий вынуждены отправлять его в Россию. Сейчас проект начали восстанавливать.

Источник: БелТА

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