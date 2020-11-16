Дональд Трамп снова заявил о фальсификациях на президентских выборах в США и анонсировал большие иски об их неконституционности.

Об этом действующий президент написал в Twitter.

По его словам, сейчас по всей стране рассматривается много исков обычных людей, которые стали свидетелями злоупотреблений.

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– Наши большие иски о неконституционности выборов 2020 года и возмущение тем, что было сделано для изменения их результатов, скоро будут поданы! — написал Трамп.

Результаты выборов в США

В США закончился подсчет голосов во всех штатах. По итогам голосования, победу на президентских выборах одержал демократ Джо Байден с 306 голосами избирателей.

Действующий президент Дональд Трамп набрал 232 голоса.