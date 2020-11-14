Байден набрал 306 голосов после победы в Джорджии

Избранный президент США Джо Байден победил в Джорджии, набрав 16 голосов избирателей.
Одновременно с победой Байдена в Джорджии, действующий президент США Дональд Трамп победил в Северной Каролине.
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Победа приводит к окончательному итогу голосов выборщиков — 306 голосов за Байдена и 232 голоса за Трампа.
Выборы президента в Джорджии (США)
В американском штате Джорджия вручную проведут полный пересчет голосов на президентских выборах. О таком решении заявил Государственный секретарь Джорджии Брэд Раффенспергер.
Секретарь ответил, что пересчет голосов в штате будут проводить по требованию штаба Трампа.