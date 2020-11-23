Видный союзник Дональда Трампа призвал его отказаться от своих усилий по отмене проигрыша Джо Байдену на президентских выборах в США.

Бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи назвал юридическую команду президента “национальным позором”.

— Я был сторонником президента. Я голосовал за него дважды. Но у выборов есть последствия, и мы не можем продолжать действовать так, как будто здесь произошло что-то, чего не было.

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Президент Трамп отказался признать выборы, сделав необоснованные заявления о широко распространенных фальсификациях на выборах.

Многие республиканцы поддержали его юридические усилия.

Прогнозируется, что Байден победит Дональда Трампа со счетом 306 против 232 в коллегии выборщиков США, которая определяет, кто станет президентом — это намного больше 270 голосов, которые ему нужны для победы.