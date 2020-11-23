PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Союзник Трампа призывает его признать поражение в голосовании в США

Видный союзник Дональда Трампа призвал его отказаться от своих усилий по отмене проигрыша Джо Байдену на президентских выборах в США.

Бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи назвал юридическую команду президента “национальным позором”.

— Я был сторонником президента. Я голосовал за него дважды. Но у выборов есть последствия, и мы не можем продолжать действовать так, как будто здесь произошло что-то, чего не было.

Читайте: Штат Висконсин согласился пересчитать голоса по требованию Трампа

Президент Трамп отказался признать выборы, сделав необоснованные заявления о широко распространенных фальсификациях на выборах.

Многие республиканцы поддержали его юридические усилия.

Прогнозируется, что Байден победит Дональда Трампа со счетом 306 против 232 в коллегии выборщиков США, которая определяет, кто станет президентом — это намного больше 270 голосов, которые ему нужны для победы.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка