Штат Висконсин согласился пересчитать голоса по требованию Трампа

Избирательная комиссия штата Висконсин пересчитает голоса на президентских выборах США. Пересчета голосов требовал действующий президент Дональд Трамп.Повторный подсчет состоится в округах Милуоки и Дейн.

Согласно закону штата Висконсин, Трамп имеет право требовать пересчета голосов, поскольку преимущество Байдена составлял менее 1%, но более 0,25%. За это штаб Трампа заплатил $3 млн, таким образом они покроют расходы за подсчет.

Представители избирательной комиссии провели долговременные дебаты, они обсуждали, стоит ли выдавать постановление о пересчете голосов. Избирательная комиссия ровно распределена между республиканцами и демократами. Они решили обновить процедуру подсчета голосов, ссылаясь на условия пандемии коронавируса.

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Демократы, которые являются членами комиссии в Висконсине, утверждают, что будущие результаты Трамп будет обжаловать в суде. Округа должны завершить перерасчет до 1 декабря.

Кандидат в пост президента США Джо Байден выиграл округа Дейн и Милуоки с преимуществом более два к одному.

Трамп готовит иски о неконституционности выборов в США

Дональд Трамп вновь заявил о фальсификациях на президентских выборах в США и анонсировал большие иски об их неконституционности.

Он утверждает, что по всей стране рассматривается много исков обычных людей, которые стали свидетелями злоупотреблений.

Источник: АP