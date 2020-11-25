Байден стал первым кандидатом в президенты, набравший более 80 млн голосов

Джо Байден стал первым кандидатом в президенты США, который набрал более 80 млн голосов. Сейчас подсчитали еще не все бюллетени, поэтому это количество еще будет расти.

По состоянию на вечер 24 ноября Байден набрал 80 011 000 голосов, президент Дональд Трамп — 73 800 000.

Так Трамп занимает второе место по количеству голосов в истории США.

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Байден набрал 306 голосов избирателей, тогда как Трамп — 232. А для того, чтобы стать президентом США, нужно 270 голосов избирателей.

Новый рекорд, установленный Байденом, усиливает его решительную победу над Трампом, который еще не уступил победу, даже когда его администрация начала официальный процесс перехода власти.

Выборы в США

24 ноября Дональд Трамп поручил Управлению общих служб (GSA) начать процедуру передачи власти Джо Байденау. В то же время он отметил, что будет продолжать бороться в судах.

Сами выборы в США прошли еще 3 ноября. Сейчас подсчет голосов еще продолжается.