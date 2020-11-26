Президент США Дональд Трамп вновь заявил о фальсификации результатов президентских выборов, состоявшихся 3 ноября, и требует их пересмотра.

Кроме того Трамп заявил, что у него есть доказательства, необходимые для изменения результатов голосования.

— Выборы демократами были проиграны. Они жульничали. Это были мошеннические выборы, — сказал Трамп группе республиканцев, организовавших встречу в Пенсильвании.

Также он сообщил, что все, что им нужно, — это судья, который выслушает должным образом.

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Предыдущие иски, поданные юридической командой Трампа, о пересмотре результатов голосования в ряде штатов, были отклонены, в них признали победу кандидата от демократов Джо Байдена.

Замечания Трампа прозвучали через два дня после того, как он санкционировал, чтобы его администрация начала сотрудничать с переходной командой Джо Байдена, чтобы облегчить процесс передачи власти.

Выборы в США

24 ноября президент США Дональд Трамп поручил Управлению общих служб (GSA) начать процедуру передачи власти Джо Байдена. В то же время он отметил, что будет продолжать бороться в судах.

Трамп отметил, что они победят и докажут фальсификацию выборов.