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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Австрийское село Fucking изменит свое название

Австрийское село Fucking, расположенное недалеко от Зальцбурга, с 1 января 2021 года изменит свое название на Fugging. Немецкое слово Fucking не имеет никакого ругательного значения, зато оно нецензурно переводится с английского.

По словам мэра Андреа Хольцнера, идея изменить название принадлежит местным жителям. Они устали от краж вывесок с названием села и людей, которые постоянно фотографируют знак с названием.

Село называлось Фукинг по меньшей мере с 1070.

Германия усиливает карантин

На фоне увеличения количества летальных случаев из-за коронавируса Германия усиливает карантин. Частные собрания будут ограничены до пяти человек: на рождественские праздники это количество возрастет до десяти, не считая детей.

Весь декабрь людей будут призывать осуществлять покупки перед праздниками среди недели, чтобы избежать больших скоплений людей.

Учитывая, что увеличение очередей не избежать, ношение медицинских масок станет обязательным на автостоянках и вокруг торговых центров.

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