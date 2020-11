Австрийское село Fucking изменит свое название

Австрийское село Fucking, расположенное недалеко от Зальцбурга, с 1 января 2021 года изменит свое название на Fugging. Немецкое слово Fucking не имеет никакого ругательного значения, зато оно нецензурно переводится с английского.

По словам мэра Андреа Хольцнера, идея изменить название принадлежит местным жителям. Они устали от краж вывесок с названием села и людей, которые постоянно фотографируют знак с названием.

Село называлось Фукинг по меньшей мере с 1070.

Fugging hell: Tired of mockery, Austrian village changes name.

Residents of the Austrian village of Fucking — the name dates back to the 11th century — will ring in the new year under a new name- Fugging — after years of ridicule of their signpostshttps://t.co/hdAbtyUuho pic.twitter.com/KT4eYbpWEM

— AFP News Agency (@AFP) November 27, 2020