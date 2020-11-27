Трамп назвал условие, при котором отдаст Белый дом Байдену

Дональд Трамп озвучил условие, при котором он отдаст Белый дом в распоряжение новоизбранного президента США Джозефа Байдена. Это произойдет, когда Байден предоставит доказательства того, что он выиграл выборы законно.

— Байден сможет войти в Белый дом как президент, когда докажет, что его смешные 80 млн голосов — это не фальсификация.

Кроме этого, Трамп отметил, что во многих штатах выборы проходили мошенническим путем. В частности речь идет о Филадельфии, Детройте, Атланте и Милуоки.

Biden can only enter the White House as President if he can prove that his ridiculous “80,000,000 votes” were not fraudulently or illegally obtained. When you see what happened in Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, massive voter fraud, he’s got a big unsolvable problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 27, 2020

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Трамп заявил о готовности освободить должность

24 ноября Дональд Трамп сообщил о готовности передать власть в США Джо Байдену. Он поручил соответствующим органам начать процесс, однако подчеркнул, что все равно будет судиться.

Джозеф Байден стал рекордсменом среди кандидатов в президенты США. Ему первому удалось получить более 80 млн голосов.