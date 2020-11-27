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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Трамп назвал условие, при котором отдаст Белый дом Байдену

Дональд Трамп озвучил условие, при котором он отдаст Белый дом в распоряжение новоизбранного президента США Джозефа Байдена. Это произойдет, когда Байден предоставит доказательства того, что он выиграл выборы законно.

— Байден сможет войти в Белый дом как президент, когда докажет, что его смешные 80 млн голосов — это не фальсификация.

Кроме этого, Трамп отметил, что во многих штатах выборы проходили мошенническим путем. В частности речь идет о Филадельфии, Детройте, Атланте и Милуоки.

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Трамп заявил о готовности освободить должность

24 ноября Дональд Трамп сообщил о готовности передать власть в США Джо Байдену. Он поручил соответствующим органам начать процесс, однако подчеркнул, что все равно будет судиться.

Джозеф Байден стал рекордсменом среди кандидатов в президенты США. Ему первому удалось получить более 80 млн голосов.

Фото: Dreamstime

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