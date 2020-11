Джо Байден травмировался во время игры с собакой: диагноз врачей

Представитель Демократической партии Джо Байден, который заявил о своей победе на выборах в США 2020, получил травму ноги во время игры со своей собакой по имени Мэйджор.

Как сообщает журналистская команда кандидата в президенты, он поскользнулся и подвернул лодыжку, догоняя питомца.

Сначала ортопед не проявил повреждений костей, диагностировав только растяжение мышцы, однако направил Байдена на дополнительное обследование.

Читайте: Иммиграция и трансгендеры в армии США: Байден планирует отменить ряд указов Трампа

Томография подтвердила — у Джо Байдена перелом костей стопы.

По рекомендации медиков, Байден в течение нескольких недель будет вынужден ходить в специальном ботинке.

Действующий президент США Дональд Трамп в своем Twitter пожелал Байдену скорейшего выздоровления.

Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020