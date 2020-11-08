Иммиграция и трансгендеры в армии США: Байден планирует отменить ряд указов Трампа

Демократ Джо Байден планирует серьезно пересмотреть указы, принятые президентом США Дональдом Трампом в течение 2016-2020 годов.

По данным американских СМИ, после вступления в должность Байден отменит большую часть президентских постановлений.

По мнению экспертов, планы Джо Байдена совпадают с его предвыборной программой.

Ближайшие планы Джо Байдена

Восстановление членства в Парижском климатическом соглашении (Дональд Трамп подписал указ о выходе из соглашения из-за неэффективности и избирательного подхода к выполнению пунктов соглашения). Восстановление членства в ВОЗ (Дональд Трамп подписал указ о подготовке к выходу из организации из-за связей с Китаем и возможной причастности к сокрытию фактов, связанных с пандемией коронавируса). Отмена запрета на иммиграцию из многих мусульманских стран (Дональд Трамп ограничил количество стран, гражданам которых разрешено приезжать в США, в основном — это страны-спонсоры терроризма). Отмена запрета на службу в армии США трансгендерам (Дональд Трамп отменил предыдущий указ Барака Обамы, объяснив это приоритетностью армии побеждать и защищать, а не тратить колоссальные средства на медицину для отдельных категорий солдат).

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Остальные пункты программы Джо Байдена будут требовать поддержки Сената.

По официальным данным, еще ни один американский штатов не сертифицировал победителя в выборах президента, подсчет голосов продолжается.

Выборы в США

По закону, выборы и инаугурация президента в США проводятся в определенные даты.

Выборы традиционно проходят 3 ноября, а инаугурация победителя — 20 января.

Только после проведения официальной инаугурации новый президент вступает в должность и занимает Овальный кабинет в Белом доме.