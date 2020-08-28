На Филиппинах чиновник занялся сексом с секретаршей во время Zoom-конференции (18+)

В провинции Кавите на Филиппинах чиновник забыл выключить камеру во время онлайн-конференции в Zoom и занялся сексом со своей секретаршей на глазах у коллег.

Сотрудники совета села Фатима Дос сделали запись пикантного видео, которое быстро набрало популярность в сети.

Петицию об увольнении Джесус Эстил подписали сотни местных жителей, которых возмутило такое поведение чиновника.

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Отмечается, что и он, и его секретарша после позорного инцидента перестали появляться на работе.

Министерство внутренних дел Филиппин заверило, что “главный герой” видео для взрослых вскоре будет уволен.

Секс на глазах у полиции

В конце июля курьезная ситуация произошла на Полтавщине: в Кременчуге на глазах у полиции мужчина занялся сексом со своей подругой в автомобиле.

Эротические кадры, которые успели снять до задержания нетрезвого мужчины, появились в сети.

Правоохранители разыскивали его после полученных жалоб от еще одной его знакомой, которая обвинила мужчину в агрессивном поведении и намеках на интим.

Когда полиция нашла правонарушителя, тот сначала даже не хотел открыть дверь своего автомобиля Daewoo Lanos.

На мужчину выписали протокол за административное правонарушение по ст. 130 и постановление по ст. 126.