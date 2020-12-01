Трамп вновь оспаривает победу Байдена в Висконсине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает попытки повлиять на результаты президентских выборов. Он во второй раз подал в суд из-за результатов голосования в штате Висконсин.

Трамп просит суд отменить более 221 тыс. голосов в двух округах штата Висконсин, которые были отданы его конкуренту — демократу Джо Байдена.

В Висконсине демократ опередил республиканца более чем на 20 тыс. голосов.

Документы в суд были поданы на следующий день после того, как губернатор и председатель Избирательной комиссии Висконсина объявили о победе Байдена, отдав ему 10 голосов выборщиков.

Кроме того, Трамп попросил Верховный суд штата Висконсина взяться за дело непосредственно, а не рассматривать его в суде низшей инстанции.

Читайте: Решающий голос: как формируется и работает Коллегия выборщиков в США

Выборы в США

3 ноября в США прошли президентские выборы. Подсчет голосов во всех штатах уже закончился. По итогам голосования победу на президентских выборах одержал демократ Джо Байден.

Прогнозируется, что Джо Байден победит Дональда Трампа со счетом 306 против 232 в коллегии выборщиков США, которая определяет, кто станет президентом — это намного больше чем 270 голосов, которые ему нужны для победы.

Дональд Трамп отказался признать выборы в США, выдвинув необоснованные заявления о массовых фальсификациях.

Источник: Associated Press