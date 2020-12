Бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен умер на 95 году жизни в своем поместье в департаменте Луар и Шер.

В ноябре этого года его госпитализировали в связи с сердечной недостаточностью, но впоследствии его выписали из больницы.

Жискар д’Эстен прожил дольше всех президентов Франции. В 1962-1974 годы он был министром экономики и финансов республики. В 1974 году выиграл президентские выборы и в возрасте 48 лет стал одним из самых молодых лидеров европейских стран.

На посту президента Жискар д’Эстен пробыл до 1981 года. При нем во Франции были запущены масштабные государственные проекты, в частности строительство скоростных железных дорог и новых атомных электростанций.

А также были легализованы аборты и упрощена процедура развода.

#BREAKING Former French president Giscard d’Estaing has died, entourage says pic.twitter.com/9GRWVDS9Jy

— AFP News Agency (@AFP) December 2, 2020