Бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен умер на 95 году жизни в своем поместье в департаменте Луар и Шер.

В ноябре этого года его госпитализировали в связи с сердечной недостаточностью, но впоследствии его выписали из больницы.

Жискар д’Эстен прожил дольше всех президентов Франции. В 1962-1974 годы он был министром экономики и финансов республики. В 1974 году выиграл президентские выборы и в возрасте 48 лет стал одним из самых молодых лидеров европейских стран.

На посту президента Жискар д’Эстен пробыл до 1981 года. При нем во Франции были запущены масштабные государственные проекты, в частности строительство скоростных железных дорог и новых атомных электростанций.

А также были легализованы аборты и упрощена процедура развода.

#BREAKING Former French president Giscard d’Estaing has died, entourage says pic.twitter.com/9GRWVDS9Jy — AFP News Agency (@AFP) December 2, 2020

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В марте 2014 года Жискар призвал мир уважать “выбор” крымчан, имея в виду незаконный референдум о “присоединении полуострова” к России. Тогда же он говорил, что Украина и Крым — это две разные проблемы, утверждая, что полуостров отдали Киеву по непонятным причинам.

Как произошла аннексия Крыма

16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый “референдум” о статусе полуострова.

Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о “включении Крыма в состав РФ”. Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.

Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна цивилизованная страна не признали результаты голосования на так называемом “референдуме” и ввели санкции против России.