Колишній президент Франції Валері Жискар д’Естен помер на 95 році життя у своєму маєтку в департаменті Луар і Шер.

У листопаді цього року його госпіталізували у зв’язку з серцевою недостатністю, але згодом його виписали з лікарні.

Жискар д’Естен прожив довше за всіх президентів Франції. У 1962-1974 роки він був міністром економіки та фінансів республіки. У 1974 році він виграв президентські вибори і у віці 48 років став одним із наймолодших лідерів європейських країн.

На посаді президента Жискар д’Естен пробув до 1981 року. При ньому у Франції були запущені масштабні державні проекти, зокрема будівництво швидкісних залізниць і нових атомних електростанцій.

А також були легалізовані аборти та спрощена процедура розлучення.

#BREAKING Former French president Giscard d’Estaing has died, entourage says pic.twitter.com/9GRWVDS9Jy

— AFP News Agency (@AFP) December 2, 2020