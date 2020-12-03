Колишній президент Франції Валері Жискар д’Естен помер на 95 році життя у своєму маєтку в департаменті Луар і Шер.

У листопаді цього року його госпіталізували у зв’язку з серцевою недостатністю, але згодом його виписали з лікарні.

Жискар д’Естен прожив довше за всіх президентів Франції. У 1962-1974 роки він був міністром економіки та фінансів республіки. У 1974 році він виграв президентські вибори і у віці 48 років став одним із наймолодших лідерів європейських країн.

На посаді президента Жискар д’Естен пробув до 1981 року. При ньому у Франції були запущені масштабні державні проекти, зокрема будівництво швидкісних залізниць і нових атомних електростанцій.

А також були легалізовані аборти та спрощена процедура розлучення.

#BREAKING Former French president Giscard d’Estaing has died, entourage says pic.twitter.com/9GRWVDS9Jy — AFP News Agency (@AFP) December 2, 2020

Читайте: Зірка Зоряних війн: помер актор Девід Проуз

У березні 2014 року Жискар закликав світ поважати “вибір” кримчан, маючи на увазі незаконний референдум про “приєднання півострова” до Росії. Тоді ж він говорив, що Україна і Крим – це дві різні проблеми, стверджуючи, що півострів віддали Києву з незрозумілих причин.

Як відбулась анексія Криму

16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий “референдум” про статус півострова.

Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про “включення Криму до складу РФ”. Відтак Росія анексувала українську територію.

Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому “референдумі” та запровадили санкції проти Росії.