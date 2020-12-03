В Турции карантинные ограничения, в частности, комендантский час, введенный с 30 ноября, не распространяются на иностранных туристов.

Об этом заявил министр культуры и туризма страны Турции Мехмет Эрсой.

По его словам, они не планируют приостанавливать международное авиасообщение.

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Президент Реджеп Тайип Эрдоган 30 ноября объявил о новых ограничениях в борьбе с коронавирусом.

В частности, комендантский час в Турции теперь действует ежедневно с 21.00 до 5.00, а не только на выходные.

При этом прогулки на улице запрещены с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника, то есть на выходные вообще нельзя выходить из дома.

Власти Турции планируют бесплатно провести вакцинацию населения в четыре этапа. Первую партию вакцин из КНР ждут после 11 декабря.