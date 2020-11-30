Комендантский час в Турции будет действовать ежедневно с 21.00 до 5.00, а не только на выходные.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новых ограничениях в борьбе с коронавирусом после заседания правительства.

При этом, по его словам, теперь прогулки на улице будут запрещены с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника.

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Эрдоган также сообщил, что Турция будет бесплатно вакцинировать население от коронавируса, как только получит зарегистрированную вакцину.

Вакцинация начнется уже в следующем месяце.

Комендантский час в Турции

В Турции с 21 ноября на выходные ввели частичный комендантский час — с 20.00 до 10.00.

То есть рестораны, торговые центры и салоны красоты работают с 10.00 до 20.00.

Кроме того, до конца года закрываются кинотеатры.

Источник: Hurriyet