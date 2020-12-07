Действующий президент США Дональд Трамп в день инаугурации Джо Байдена 20 января отправится на масштабный митинг во Флориду.

Он может покинуть Белый дом из Южной поляны на вертолете, чтобы избежать общения с новым президентом и не присутствовать на церемонии инаугурации, в частности во время того, когда Байден будет давать присягу.

Кроме этого, Трамп во Флориде может объявить о своем намерении баллотироваться на выборах в 2024 году.

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13 ноября в США закончили подсчет голосов во всех штатах. Победителем президентских выборов стал кандидат от Демократической партии Джо Байден — он получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых.

24 ноября Дональд Трамп сообщил о готовности передать власть в США Джо Байдену. Он поручил соответствующим органам начать процесс, однако подчеркнул, что все равно будет судиться.

Источник: Axios