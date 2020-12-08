Экс-президента Чехии оштрафовали за неправильное ношение защитной маски

Бывшего президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали за неправильное ношение защитной маски на 3 тыс. крон (около 3,3 тыс. грн).

17 ноября в центре Праги во время празднования Бархатной революции полиция зафиксировала, что бывший глава государства носил маску на подбородке, а рот и нос она не прикрывала.

Кроме того, работники правоохранительных органов потребовали у Клауса надеть индивидуальное средство защиты правильно, однако экс-президент отказался. Из-за этого на него был составлен протокол о правонарушении.

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Такой же штраф также получил бывший глава Минздрава Чехии Роман Примула. В конце октября он посетил ресторан, который не должен был работать на карантине.

Штрафы в Украине

Система штрафов за неношение масок теперь она должна заработать для предпринимателей, которые пренебрегают простыми правилами безопасности. Парламентский Комитет по вопросам здоровья нации подготовил ряд поправок к законопроекту №3890.

Предусматривается введение штрафов для юридических лиц в размере 3,4 тыс.-5,1 тыс. грн за допуск людей к общественным помещениям или транспорта без масок.

Источник: Чешское телевидение