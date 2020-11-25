В Украине за 4 дня составили более 2 тыс. админпротоколов за неношение масок

Начиная с 21 ноября, уже составлено более 2 тыс. протоколов за неношение масок в общественных местах.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов сказал на брифинге.

— С 21 ноября в Украине действует закон о наложении административной ответственности за неношение масок в общественных местах. За это время было составлено 2 111 постановлений о наложении штрафов непосредственно на месте, — сказал Степанов.

Именно с 21 ноября вступил в силу закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни, согласно которому вводятся штрафы за пребывание в общественных местах и ​транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, которые закрывают рот на нос.

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За нарушение на лица налагают штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 170 грн до 255 грн).

Штраф может взиматься на месте совершения правонарушения с помощью безналичных платежных устройств.

Штрафовать за неношение масок могут органы внутренних дел, Национальная полиция, уполномоченный орган здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления.