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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Екс-президента Чехії оштрафували за неправильне носіння захисної маски

Колишнього президента Чехії Вацлава Клауса оштрафували за неправильне носіння захисної маски на 3 тис. крон (близько 3,3 тис. грн).

17 листопада в центрі Праги під час святкування Оксамитової революції поліція зафіксувала, що колишній очільник держави носив маску на підборідді, а рот та ніс вона не прикривала.

Окрім того, працівники правоохоронних органів вимагали у Клауса надягнути індивідуальний засіб захисту правильно, проте екс-президент відмовився. Через це на нього був складений протокол про правопорушення.

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Такий самий штраф також отримав колишній голова МОЗ Чехії Роман Примула. Наприкінці жовтня він відвідав ресторан, який не повинен був працювати через карантин.

Штрафи в Україні

Система штрафів за неносіння масок тепер вона має запрацювати для підприємців, що нехтують простими правилами безпеки. Парламентський Комітет з питань здоров’я нації підготував низку правок до законопроекту №3890.

Передбачається запровадження штрафів для юридичних осіб у розмірі 3,4 тис.-5,1 тис. грн за допуск людей до громадських приміщень або транспорту без масок.

Джерело: Чеське телебачення

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