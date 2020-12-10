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Факты / Мир
Вікторія Гірко |

ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России за аннексию Крыма

Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции против России за аннексию Крыма в 2014 году. Соответствующее согласие дали главы государств и правительств стран ЕС на саммите в Брюсселе.

Об этом сообщил пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс.

— Есть соглашение о продлении санкций против России, — написал он в Twitter.

Теперь за постановление должен проголосовать Совет ЕС. После публикации документа в Официальном журнале Евросоюза решение вступит в силу.

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Экономические санкции против России ввели 31 июля 2014 года в ответ на действия РФ, дестабилизирующие ситуацию в Украине. С тех пор их периодически продлевают.

Перед каждым очередным продлением ограничений на саммитах ЕС заслушивают стран-участниц нормандского формата Германию и Францию о состоянии выполнения Минских соглашений.

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