Евросоюз еще на полгода продлил экономические санкции против России за аннексию Крыма в 2014 году. Соответствующее согласие дали главы государств и правительств стран ЕС на саммите в Брюсселе.

Об этом сообщил пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс.

At #EUCO agreement on conclusions EU-US relations and the roll over of the sanctions against Russia.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) December 10, 2020