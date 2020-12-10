PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Вікторія Гірко |

ЄС ще на півроку продовжив економічні санкції проти Росії за анексію Криму

Євросоюз ще на півроку продовжив економічні санкції проти Росії за анексію Криму у 2014 році. Відповідну згоду дали очільники держав і урядів країн ЄС на саміті в Брюсселі.

Про це повідомив прес-секретар голови Євроради Баренд Лейтс.

– Є угода про продовження санкцій проти Росії, – написав він у Twitter.

Тепер за постанову повинна проголосувати Рада ЄС. Після публікації документу в Офіційному журналі Євросоюзу рішення набуде чинності.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка