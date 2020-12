ЄС ще на півроку продовжив економічні санкції проти Росії за анексію Криму

Євросоюз ще на півроку продовжив економічні санкції проти Росії за анексію Криму у 2014 році. Відповідну згоду дали очільники держав і урядів країн ЄС на саміті в Брюсселі.

Про це повідомив прес-секретар голови Євроради Баренд Лейтс.

At #EUCO agreement on conclusions EU-US relations and the roll over of the sanctions against Russia.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) December 10, 2020