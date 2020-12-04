В Украине может появиться орган, отвечающий за санкции против России

В следующем году на рассмотрение Верховной Рады вынесут законопроект о создании в Украине нового органа, который будет отвечать за санкции против России.

Об этом рассказала народный депутат от Слуги народа Елизавета Ясько и уточнила, что в будущем проекте закона будет предлагать создать соответствующий аналитический орган при СНБО.

— У нас есть закон от 2014 года, но он полностью беззубый. Там не прописано, кто ответственен, какая ответственность за нарушение и кто мониторит все это, — объяснила Ясько в эфире украинского телеканала.

По ее словам, создание органа, который будет отвечать за санкции против России, не обойдется бюджету в большую сумму, потому что в Украине “уже работают люди, но нет именно системы”.

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Санкции Украины против России

В мае 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым были обновлены санкции Украины против России.

В черный список Киева попали 377 физических и 239 юридических лиц из России, в частности соцсети, телеканалы, музеи, научные и другие организации.

В ноябре Кабинет министров Украины продлил торговые санкции в отношении товаров с происхождением из РФ еще на год — до 2022 года.