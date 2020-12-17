17 декабря президент России Владимир Путин дал большую пресс-конференцию. В этом году прямая линия, как ее еще называют, прошла онлайн из-за пандемии коронавируса.

Говорил президент РФ не только о делах в стране, но и о Донбассе, Крыме, отравлении Навального, строительстве Северного потока-2 и то, будет ли баллотироваться на должность в 2024 году.

Факты ICTV собрали главные тезисы, что сказал Владимир Путин во время пресс-конференции сегодня.

Об отношениях с Украиной и Донбассе

По мнению президента РФ, перспектива развития отношений, прежде всего, зависит от Украины. По его словам, пока ничего не сделано в плане политического урегулирования ситуации на Донбассе, а официальные лица в Киеве заявляют, что не собираются выполнять Минские соглашения.

— Они (действующая власть — Ред.) когда идут к власти, опираются на большинство. А когда приходят, то начинают постоянно оглядываться на крайне националистические силы. Им не хватает политического мужества и процесс замирает.

Также Путин отметил, что Россия будет наращивать поддержку оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Но добавил, что конфликт на Донбассе рано или поздно будет урегулирован. Остается только вопрос, когда это произойдет.

О воде в Крыму

Проблему с водоснабжением на полуострове Владимир Путин пообещал решить. Он заверил, что этим уже занимаются как на правительственном, так и на региональном уровнях.

— Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно. Просто этим и в советское время, и когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко, — отметил Путин.

По словам президента РФ, специалисты говорят, что в прилегающих к Крыму акваториях Азовского моря могут быть очень большие запасы пресной воды. Еще одним вариантом решения проблемы рассматривается опреснение морской воды.

Об отравлении Навального

Комментируя расследование нескольких авторитетных мировых СМИ о возможной причастности сотрудников ФСБ к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального, Владимир Путин заявил, что политик имеет поддержку спецслужб США.

Саму же публикацию президент РФ назвал не расследованием, а легализацией работы американских спецслужб.

— А если это так, тогда это интересно. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним следить. Но это вовсе не означает, что его травить нужно, кому он нужен? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. А так, жена (Навального, — Ред.) ко мне обратилась, я сразу дал команду выпустить его на лечение в Германию. В ту же секунду, — добавил он.

О Северном потоке-2

Завершение строительства трубопровода Северный поток-2 соответствует национальным интересам Европы и Германии, убежден президент России.

Поэтому Владимир Путин надеется, что его удастся достроить, и американская администрация во главе с новоизбранным президентом Джо Байденом с уважением отнесется к интересам Евросоюза во время достройки трубопровода, и вернется в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках.

Пойдет ли еще на один президентский срок

Владимир Путин еще не решил, будет ли снова баллотироваться в президенты России в 2024 году.

— Я для себя еще не решил, пойду ли на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны — это многого стоит. Формально разрешение от народа есть. Делать это или не делать — посмотрю.

Согласно законодательству, Владимир Путин может снова баллотироваться в президенты РФ благодаря изменениям в Конституцию об обнулении сроков, которые были внесены в этом году.

Ранее один и тот же человек мог занимать пост президента не более двух сроков подряд.