17 грудня президент Росії Володимир Путін дав велику прес-конференцію. Цьогоріч пряма лінія, як її ще називають, пройшла онлайн через пандемію коронавірусу.

Говорив президент РФ не тільки про справи в країні, а й про Донбас, Крим, отруєння Навального, будівництво Північного потоку-2 і те, чи балотуватиметься на посаду у 2024 році.

Факти ICTV зібрали головні тези, що сказав Володимир Путін під час прес-конференції сьогодні.

Про відносини з Україною і Донбас

На думку президента РФ, перспектива розвитку відносин, передусім, залежить від України. За його словами, наразі нічого не зроблено в плані політичного врегулювання ситуації на Донбасі, а офіційні особи в Києві заявляють, що не збираються виконувати Мінські угоди.

– Вони (чинна влада, – Ред.) коли йдуть до влади, спираються на більшість. А коли приходять, то починають постійно озиратися на вкрай націоналістичні сили. Їм не вистачає політичної мужності і процес завмирає.

Також Путін наголосив, що Росія нарощуватиме підтримку окупованих територій Луганської та Донецької областей. Але додав, що конфлікт на Донбасі рано чи пізно буде врегульований. Залишається лише запитання, коли це станеться.

Про воду в Криму

Проблему з водопостачанням на півострові Володимир Путін пообіцяв вирішити. Він запевнив, що цим вже займаються як на урядовому, так і на регіональному рівнях.

– Судячи з усього, запасів хорошої прісної води в Криму досить. Просто цим і за радянських часів, і коли Крим входив до складу України, не займалися. Зараз ці роботи ведуться широко,- зазначив Путін.

За словами президента РФ, фахівці говорять, що в прилеглих до Криму акваторіях Азовського моря можуть бути дуже великі запаси прісної води. Ще одинм варіантом вирішення проблеми розглядається опріснення морської води.

Про отруєння Навального

Коментуючи розслідування кількох авторитетних світових ЗМІ про можливу причетність співробітників ФСБ до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, Володимир Путін заявив, що політик має підтримку спецслужб США.

Саму ж публікацію президент РФ назвав не розслідуванням, а легалізацією роботи американських спецслужб.

– А якщо це так, тоді це цікаво. Тоді спецслужби, звісно, повинні за ним наглядати. Але це зовсім не означає, що його труїти потрібно, кому він потрібен? Якби хотіли, напевно, довели б до кінця. А так, дружина (Навального, – Ред.) до мене звернулася, я одразу дав команду випустити його на лікування до Німеччини. Цієї ж секунди, – додав він.

Про Північний потік-2

Завершення будівництва трубопроводу Північний потік-2 відповідає національним інтересам Європи і Німеччини, переконаний президент Росії.

Тому Володимир Путін сподівається, що його вдасться добудувати, і що американська адміністрація на чолі з новообраним президентом Джо Байденом з повагою поставиться до інтересів Євросоюзу під час добудови трубопроводу, і повернеться в режим добросовісної конкуренції на світових ринках.

Чи піде ще на один президентський термін

Володимир Путін ще не вирішив, чи буде знову балотуватися в президенти Росії у 2024 році.

– Я для себе ще не вирішив, чи піду на вибори у 2024-му році. Але що стосується стабільного розвитку країни – це багато чого варте. Формально дозвіл від народу є. Робити це чи не робити – подивлюся.

Згідно із законодавством, Володимир Путін може знову балотуватися в президенти РФ завдяки змінам до Конституції про обнулення термінів, які були внесені цьогоріч.

Раніше одна і та ж людина могла обіймати посаду президента не більше двох термінів поспіль.