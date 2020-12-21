Новый штамм Covid-19: ЕС собирается на экстренное заседание

Европейский Союз соберется на экстренное заседание в понедельник, 21 декабря. Руководители стран обсудят ситуацию, сложившуюся в результате распространения нового вида коронавируса в Великобритании.
Известно, что штамм заразнее на 70%, однако доказательств большей опасности нет. Также неизвестно, как он будет реагировать на вакцину.
Кроме того, сегодня регуляторный орган ЕС может утвердить вакцину против коронавируса от фармкомпаний Pfizer и BioNTech.Читайте: ВОЗ озвучила возможные причины появления нового штамма Covid-19 в Британии Новый штамм Covid-19 в Британии может быть на 70% заразнее - Джонсон Мутация коронавируса: Израиль может отменить авиасообщение со всеми странами
Страны массово отменяют сообщение с Великобританией
В последнее время многие страны ввели ограничения на транспортное сообщение из-за вспышки нового вида коронавируса в Британии. Накануне его обнаружили также в Италии, Дании, ЮАР, Нидерландах и Австралии, где заболеваемость была на низком уровне.
Сейчас ограничения транспортного сообщения ввели в Бельгии, Швейцарии, Германии, Франции. Полный список стран, в которых действуют ограничения, смотрите в материале Фактов ICTV.