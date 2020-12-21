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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Новый штамм Covid-19: ЕС собирается на экстренное заседание

Европейский Союз соберется на экстренное заседание в понедельник, 21 декабря. Руководители стран обсудят ситуацию, сложившуюся в результате распространения нового вида коронавируса в Великобритании.

Известно, что штамм заразнее на 70%, однако доказательств большей опасности нет. Также неизвестно, как он будет реагировать на вакцину.

Кроме того, сегодня регуляторный орган ЕС может утвердить вакцину против коронавируса от фармкомпаний Pfizer и BioNTech.

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Страны массово отменяют сообщение с Великобританией

В последнее время многие страны ввели ограничения на транспортное сообщение из-за вспышки нового вида коронавируса в Британии. Накануне его обнаружили также в Италии, Дании, ЮАР, Нидерландах и Австралии, где заболеваемость была на низком уровне.

Сейчас ограничения транспортного сообщения ввели в Бельгии, Швейцарии, Германии, Франции. Полный список стран, в которых действуют ограничения, смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: ВВС

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