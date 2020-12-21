Из-за нового штамма Covid-19 страны массово останавливают авиасообщение с Великобританией

За последние сутки из-за распространения нового штамма коронавируса в Великобритании многие страны мира ввели дополнительные ограничения.

Новый штамм вируса уже обнаружили в Италии, Нидерландах, Дании и даже в Австралии и ЮАР.

Какие страны ввели ограничения из-за нового штамма коронавируса в Великобритании, узнавали Факты ICTV.

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Швейцария. Авиасообщение с Великобританией и ЮАР приостановлено.

Испания. Сообщение между странами закрывать не стали, однако контроль за вновь прибывшими пассажирами усилят.

Латвия, Литва, Эстония. Авиасообщение с Великобританией приостановлено.

Бельгия. Авиасообщение с Великобританией приостановлено на сутки с возможным продлением. Движение поездов приостановлено.

Саудовская Аравия. Авиасообщение с Великобританией приостановлено в неделю.

Франция. Авиасообщение приостановлено до 23 декабря.

Германия. Авиасообщение с Великобританией будет закрыто на протяжении 21 декабря — 6 января.

Турция. Прием авиарейсов из Великобритании, Дании, Нидерландов и ЮАР приостановлен.

Болгария. Авиасообщение с Великобританией будет закрыто до 31 января.

Нидерланды. Авиасообщение с Великобританией приостановлено до 1 января.

Кипр. Для вновь прибывших пассажиров из Великобритании будет действовать двухнедельный карантин.

Также к ограничению авиасообщения с Британией уже присоединились Канада, Аргентина, Марокко и Колумбия. Австрия и Швеция объявят о своем решении в ближайшее время.

Украина пока не сообщала об официальном ограничении или закрытии авиасообщения со странами, где был обнаружен новый штамм коронавируса.

Ожидается, что вскоре будет разработана единая стратегия введения ограничений внутри Евросоюза.

В одной из последних заявлений ВОЗ назвала причину появления нового штамма коронавируса на территории Великобритании.

Речь идет о возможности мутаций и способность Covid-19 приспосабливаться к человеческому организму и условиям окружающей среды.