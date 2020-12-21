Новий штам Covid-19: ЄС збирається на екстрене засідання

Європейський Союз збереться на термінове засідання у понеділок, 21 грудня. Очільники країн обговорять ситуацію, що склалася внаслідок поширення нового виду коронавірусу у Великій Британії.
Наразі відомо, що штам є заразнішим на 70%, однак доказів щодо більшої небезпеки немає. Також невідомо, як він буде реагувати на вакцину.
Крім того, сьогодні регуляторний орган ЄС може затвердити вакцину проти коронавірусу від фармкомпаній Pfizer і BioNTech.Читайте: ВООЗ озвучила ймовірні причини появи нового штаму Covid-19 у Британії Новий штам Covid-19 у Британії може бути на 70% заразнішим - Джонсон Мутація коронавірусу: Ізраїль може скасувати авіасполучення з усіма країнами
Країни масово скасовують сполучення з Великою Британією
Останнім часом багато країн запровадили обмеження на транспортне сполучення через спалах нового виду коронавірусу у Британії. Напередодні його виявили також в Італії, Данії, ПАР, Нідерландах та Австралії, де захворюваність була на низькому рівні.
Наразі обмеження транспортного сполучення запровадили в Бельгії, Швейцарії, Німеччині, Франції. Повний список країн, у яких діють обмеження, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.