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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Новий штам Covid-19: ЄС збирається на екстрене засідання

Європейський Союз збереться на термінове засідання у понеділок, 21 грудня. Очільники країн обговорять ситуацію, що склалася внаслідок поширення нового виду коронавірусу у Великій Британії.

Наразі відомо, що штам є заразнішим на 70%, однак доказів щодо більшої небезпеки немає. Також невідомо, як він буде реагувати на вакцину.

Крім того, сьогодні регуляторний орган ЄС може затвердити вакцину проти коронавірусу від фармкомпаній Pfizer і BioNTech.

Читайте: ВООЗ озвучила ймовірні причини появи нового штаму Covid-19 у Британії Новий штам Covid-19 у Британії може бути на 70% заразнішим - Джонсон Мутація коронавірусу: Ізраїль може скасувати авіасполучення з усіма країнами

Країни масово скасовують сполучення з Великою Британією

Останнім часом багато країн запровадили обмеження на транспортне сполучення через спалах нового виду коронавірусу у Британії. Напередодні його виявили також в Італії, Данії, ПАР, Нідерландах та Австралії, де захворюваність була на низькому рівні.

Наразі обмеження транспортного сполучення запровадили в Бельгії, Швейцарії, Німеччині, Франції. Повний список країн, у яких діють обмеження, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ВВС

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