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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Сделка завершена: ЕС и Британия достигли соглашения после Brexit

Евросоюз и Великобритания объявили о заключении торгового соглашения в рамках Brexit.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

– Это был долгий и извилистый путь, но мы заключили сделку. Это справедливая, сбалансированная сделка, и это правильно и ответственно для обеих сторон, – отметила она.

Подтвердил факт сделки и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В соцсетях он опубликовал свое фото с поднятыми вверх большими пальцами, написав под ним: Сделка состоялась.

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The deal is done.

Опубликовано Boris Johnson Четверг, 24 декабря 2020 г.

Также офис премьера опубликовал заявление, в котором отмечается, что Великобритания вернула себе контроль над финансами, границами, законами, торговлей и рыболовными водами.

Чтобы соглашение вступило в силу, парламент Великобритании и Европарламент должны его ратифицировать.

Выход Великобритании из ЕС

В 2016 году в Великобритании прошел референдум о выходе из ЕС. Brexit поддержали 52% британцев.

1 февраля 2020 года она вышла из Евросоюза. В декабре истекает так называемый переходный период, в течение которого стороны должны договориться о дальнейших отношениях в разных сферах.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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