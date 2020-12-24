Евросоюз и Великобритания объявили о заключении торгового соглашения в рамках Brexit.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

– Это был долгий и извилистый путь, но мы заключили сделку. Это справедливая, сбалансированная сделка, и это правильно и ответственно для обеих сторон, – отметила она.

Подтвердил факт сделки и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В соцсетях он опубликовал свое фото с поднятыми вверх большими пальцами, написав под ним: Сделка состоялась.

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