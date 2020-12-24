Евросоюз и Великобритания объявили о заключении торгового соглашения в рамках Brexit.
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
– Это был долгий и извилистый путь, но мы заключили сделку. Это справедливая, сбалансированная сделка, и это правильно и ответственно для обеих сторон, – отметила она.
Подтвердил факт сделки и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В соцсетях он опубликовал свое фото с поднятыми вверх большими пальцами, написав под ним: Сделка состоялась.
Читайте: Борис Джонсон рассматривает вероятность Brexit без нового соглашения с ЕС
The deal is done.
Опубликовано Boris Johnson Четверг, 24 декабря 2020 г.
Также офис премьера опубликовал заявление, в котором отмечается, что Великобритания вернула себе контроль над финансами, границами, законами, торговлей и рыболовными водами.
Чтобы соглашение вступило в силу, парламент Великобритании и Европарламент должны его ратифицировать.
Выход Великобритании из ЕС
В 2016 году в Великобритании прошел референдум о выходе из ЕС. Brexit поддержали 52% британцев.
1 февраля 2020 года она вышла из Евросоюза. В декабре истекает так называемый переходный период, в течение которого стороны должны договориться о дальнейших отношениях в разных сферах.