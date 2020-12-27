С 4 января в Великобритании планируют начать вакцинацию против коронавируса препаратом, разработанным Оксфордским университетом – Oxford-AstraZeneca.

Вакцина уже лицензирована фармацевтической компанией AstraZeneca.

Но ее должно также одобрить Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

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Британский Минздрав планирует в течение следующих двух недель привить от Covid-19 оксфордской вакциной или же вакциной Pfizer около 2 млн человек.

Мутация вируса в Великобритании

14 декабря Британия объявила, что обнаружили новый штамм коронавируса в 60 регионах страны.

Мутировавший штамм уже распространился за границей, в частности в Нидерландах, Италии, Австралии и Дании.

Более 20 государств ограничили авиасообщение с Соединенным Королевством, а в самой Британии усилили карантин.