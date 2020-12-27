З 4 січня у Великій Британії планують почати вакцинацію проти коронавірусу препаратом, розробленим Оксфордським університетом – Oxford-AstraZeneca.

Вакцина вже ліцензована фармацевтичною компанією AstraZeneca.

Але її має також схвалити Агентство з регулювання лікарських засобів і виробів медичного призначення (MHRA).

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Британський МОЗ планує протягом наступних двох тижнів прищепити від Covid-19 оксфордською вакциною або ж вакциною Pfizer близько 2 млн людей.

Мутація вірусу у Великій Британії

14 грудня Британія заявила про новий штам коронавірусу в 60 регіонах країни.

Мутований штам вже поширився за кордон, зокрема до Нідерландів, Італії, Австралії та Данії.

Понад 20 держав обмежили авіасполучення зі Сполученим Королівством, а в самій Британії посилили карантин.