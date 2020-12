Трамп підписав закон з пакетом заходів з підтримки економіки в умовах пандемії

Президент США Дональд Трамп підписав закон про бюджет країни на 2021 фінансовий рік у розмірі $2,3 трлн. Якби він цього не зробив, то з 29 грудня в уряду закінчилися б гроші для фінансування державної діяльності.

Підписаний документ передбачає пакет заходів з підтримки економіки в умовах пандемії Covid-19 в розмірі $900 млрд.

President @realDonaldTrump has signed H.R. 133, an Act making consolidated appropriations for the fiscal year ending September 30, 2021, providing coronavirus emergency response and relief, and for other purposes.

— Judd Deere (@JuddPDeere45) December 28, 2020