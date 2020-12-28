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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Трамп підписав закон з пакетом заходів з підтримки економіки в умовах пандемії

Президент США Дональд Трамп підписав закон про бюджет країни на 2021 фінансовий рік у розмірі $2,3 трлн. Якби він цього не зробив, то з 29 грудня в уряду закінчилися б гроші для фінансування державної діяльності.

Підписаний документ передбачає пакет заходів з підтримки економіки в умовах пандемії Covid-19 в розмірі $900 млрд.

– Президент Дональд Трамп підписав законопроект про бюджет на фінансовий рік, який закінчується 30 вересня 2021 року, і передбачає надзвичайне реагування на коронавірус і надання надзвичайної допомоги, – повідомив представник Білого дому Джадд Дір.

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Напередодні Дональд Трамп відмовлявся підписувати закон про бюджет. Через це мільйони американців ризикували тимчасово не отримати допомогу з безробіття.

Трамп таку позицію пояснював тим, що $600 – це занадто мізерна сума. Він закликав Конгрес США збільшити допомогу громадянам до $2 тис., але республіканці його не підтримали.

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