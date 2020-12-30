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Факты / Мир
Софія Телішевська |

Джонсон подписал торговое соглашение Британии с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал торговое соглашение с Европейским союзом. Этот документ регулирует торговые отношения между Соединенным Королевством и ЕС после завершения Brexit.

— Подписывая это соглашение, мы выполняем суверенное желание британского народа жить по своим законам, принятым их собственным избранным парламентом, — заявил Джонсон.

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24 декабря Великобритания и Евросоюз достигли согласия по торговому соглашению после Brexit.

В декабре 2020 года заканчивается так называемый переходный период, в течение которого стороны должны были договориться о дальнейших отношениях в разных сферах после выхода из ЕС.

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