Джонсон подписал торговое соглашение Британии с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал торговое соглашение с Европейским союзом. Этот документ регулирует торговые отношения между Соединенным Королевством и ЕС после завершения Brexit.

By signing this deal, we fulfill the sovereign wish of the British people to live under their own laws, made by their own elected Parliament. pic.twitter.com/FQDj1Nnqan

