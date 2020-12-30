Джонсон подписал торговое соглашение Британии с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал торговое соглашение с Европейским союзом. Этот документ регулирует торговые отношения между Соединенным Королевством и ЕС после завершения Brexit.

— Подписывая это соглашение, мы выполняем суверенное желание британского народа жить по своим законам, принятым их собственным избранным парламентом, — заявил Джонсон.

By signing this deal, we fulfill the sovereign wish of the British people to live under their own laws, made by their own elected Parliament. pic.twitter.com/FQDj1Nnqan — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 30, 2020

Читайте: Brexit: почему Великобритания вышла из ЕС и что это будет означать для Украины

24 декабря Великобритания и Евросоюз достигли согласия по торговому соглашению после Brexit.

В декабре 2020 года заканчивается так называемый переходный период, в течение которого стороны должны были договориться о дальнейших отношениях в разных сферах после выхода из ЕС.