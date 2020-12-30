Джонсон підписав торгову угоду Британії з ЄС

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписав торгову угоду з Європейським союзом. Цей документ регулює торгові відносини між Сполученим Королівством та ЄС після завершення Brexit.

– Підписуючи цю угоду, ми виконуємо суверенне бажання британського народу жити за своїми законами, ухваленими їх власним вибраним парламентом, – заявив Джонсон.

By signing this deal, we fulfill the sovereign wish of the British people to live under their own laws, made by their own elected Parliament. pic.twitter.com/FQDj1Nnqan — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 30, 2020

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24 грудня Велика Британія і Євросоюз досягли згоди щодо торговельної угоди після Brexit.

У грудні 2020 року закінчується так званий перехідний період, протягом якого сторони мали домовитися про подальші відносини у різних сферах після виходу з ЄС.