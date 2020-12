Джонсон підписав торгову угоду Британії з ЄС

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписав торгову угоду з Європейським союзом. Цей документ регулює торгові відносини між Сполученим Королівством та ЄС після завершення Brexit.

By signing this deal, we fulfill the sovereign wish of the British people to live under their own laws, made by their own elected Parliament. pic.twitter.com/FQDj1Nnqan

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 30, 2020