В Европейскую комиссию обратились 13 стран Европейского Союза с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.
Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в социальных сетях. Страны просят помочь Украине, Молдове, Грузии, Армении и Беларуси.
— Мы считаем, что ЕС должен пойти дальше текущих инициатив и поддержать других соседей ЕС — страны Восточного партнерства, если они сами этого захотят, — отметили МИД стран в письме.
letter to the Commission signed by 13 member states on the need for the EU to help #Ukraine #Moldova #Georgia #Armenia #Azerbaijan & #Belarus get the #CovidVaccine pic.twitter.com/SYGSaFHzrO
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 6, 2021
Письмо уже подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.
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Страны отметили, что их границы не будут в безопасности, если они не окажут поддержку своим ближайшим соседям. Также они добавили, что такой жест ЕС получит высокую оценку правительств и гражданского общества стран Восточного партнерства.
Вакцинация в Украине
Первую партию китайской вакцины от коронавируса Украина рассчитывает получить в феврале 2021 года.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, первые 700 тыс. доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech Украина должна получить в течение 30 календарных дней после того, как ее официально зарегистрируют в стране производителя или в других странах, среди которых США, ЕС, Бразилия, Турция.
Источник: Rikard Jozwiak