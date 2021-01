В Европейскую комиссию обратились 13 стран Европейского Союза с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в социальных сетях. Страны просят помочь Украине, Молдове, Грузии, Армении и Беларуси.

letter to the Commission signed by 13 member states on the need for the EU to help #Ukraine #Moldova #Georgia #Armenia #Azerbaijan & #Belarus get the #CovidVaccine pic.twitter.com/SYGSaFHzrO

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 6, 2021