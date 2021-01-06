В Европейскую комиссию обратились 13 стран Европейского Союза с просьбой помочь странам Восточного партнерства в получении вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в социальных сетях. Страны просят помочь Украине, Молдове, Грузии, Армении и Беларуси.

— Мы считаем, что ЕС должен пойти дальше текущих инициатив и поддержать других соседей ЕС — страны Восточного партнерства, если они сами этого захотят, — отметили МИД стран в письме.

Письмо уже подписали министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции.

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Страны отметили, что их границы не будут в безопасности, если они не окажут поддержку своим ближайшим соседям. Также они добавили, что такой жест ЕС получит высокую оценку правительств и гражданского общества стран Восточного партнерства.

Вакцинация в Украине

Первую партию китайской вакцины от коронавируса Украина рассчитывает получить в феврале 2021 года.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, первые 700 тыс. доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech Украина должна получить в течение 30 календарных дней после того, как ее официально зарегистрируют в стране производителя или в других странах, среди которых США, ЕС, Бразилия, Турция.

Источник: Rikard Jozwiak